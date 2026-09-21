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Эксперты: "Лемана Про" останется лидером российского рынка стройматериалов

Эксперты: "Лемана Про" останется лидером российского рынка стройматериалов - 21.09.2026, ПРАЙМ

Эксперты: "Лемана Про" останется лидером российского рынка стройматериалов

Сеть "Лемана Про" останется лидером российского рынка по продаже товаров для дома и стройматериалов после передачи ее временному управляющему, рассказали... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:57+0300

2026-09-21T15:57+0300

2026-09-21T15:57+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Сеть "Лемана Про" останется лидером российского рынка по продаже товаров для дома и стройматериалов после передачи ее временному управляющему, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент" 100% долей в ООО "Ле Монлид" (до 2024 года - ООО "Леруа Мерлен Восток"), основного юрлица бывшего российского подразделения французской торговой сети Leroy Merlin, работающего сейчас под брендом "Лемана Про". "Если брать рынок DIY в классическом его периметре, то есть специализированных торговых сетей, которые торгуют строительно-отделочными материалами, то "Лемана Про" сейчас идет с огромным отрывом от второго места, которое занимает, соответственно, сеть "Петрович". Этот отрыв многократный, поэтому в этом смысле смены лидера здесь не произойдет. Даже если "Лемана Про" распадется на три-четыре сети, то все равно в этом случае все еще останется лидером данного сегмента бизнеса", – сказал основатель аналитического агентства Infoline Иван Федяков. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин тоже считает, что быстрой смены лидера не произойдет, но смена управления может дать импульс развитию сети, учитывая, что после ребрендинга компания фактически поставила открытие новых магазинов на паузу. Однако борьба будет идти не столько за количество новых гипермаркетов, сколько за онлайн, профессиональных клиентов, услуги и проектные продажи, отметил он. "Если сеть сохранит не только операционную стабильность, но и скорость развития, нынешняя ситуация вряд ли принципиально изменит расстановку сил. Если сохранится стабильность, но потеряется скорость, рынок начнет перераспределяться. Вместо одного доминирующего игрока рынок будет все сильнее делиться между несколькими моделями – классическим DIY, профессиональным и B2B-сегментом, специализированным онлайном и маркетплейсами", – считает партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. Что касается самой компании, то временное управление существенно не повлияет на ее текущую работу, так как на местах остается опытная команда, значительная часть которой работает еще с прежних времен, добавила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Leroy Merlin - французская сеть гипермаркетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Владеющая ею группа Adeo в 2022 году решила прекратить финансирование российского подразделения. В конце 2023 года владельцем 99,993% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало зарегистрированное в ОАЭ Scenari Holding LP. Adeo напрямую контролировала в компании 0,007%. В 2024 году компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия сети на "Лемана Про".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, оаэ, владимир путин, leroy merlin, infoline