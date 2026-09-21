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Несырьевой неэнергетический экспорт в дружественные страны вырос на 11%
Несырьевой неэнергетический экспорт в дружественные страны вырос на 11% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Несырьевой неэнергетический экспорт в дружественные страны вырос на 11%
Несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные страны в первом полугодии 2026 года вырос на 11%, в стоимостном выражении приблизился к 6 триллионам... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:29+0300
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россия
михаил мишустин
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минпромторг
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные страны в первом полугодии 2026 года вырос на 11%, в стоимостном выражении приблизился к 6 триллионам рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
"Наращивается и наш несырьевой неэнергетический экспорт в такие (дружественные - ред.) государства. Рост за первое полугодие – 11%. Его объем приблизился к 6 триллионам рублей", - сказал Мишустин.
В начале сентября глава Минпромторга России Антон Алиханов говорил, что несырьевой неэнергетический экспорт России по итогам 2026 года составит около 155,25 миллиарда долларов.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
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россия, михаил мишустин, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Антон Алиханов, Минпромторг
Несырьевой неэнергетический экспорт в дружественные страны вырос на 11%
Мишустин: несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные страны вырос на 11%
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные страны в первом полугодии 2026 года вырос на 11%, в стоимостном выражении приблизился к 6 триллионам рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
"Наращивается и наш несырьевой неэнергетический экспорт в такие (дружественные - ред.) государства. Рост за первое полугодие – 11%. Его объем приблизился к 6 триллионам рублей", - сказал Мишустин.
В начале сентября глава Минпромторга России Антон Алиханов говорил, что несырьевой неэнергетический экспорт России по итогам 2026 года составит около 155,25 миллиарда долларов.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.