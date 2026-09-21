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Преемственность курса как сигнал для рынков: итоги электорального цикла

Преемственность курса как сигнал для рынков: итоги электорального цикла - 21.09.2026, ПРАЙМ

Преемственность курса как сигнал для рынков: итоги электорального цикла

Завершение очередного электорального цикла является важным сигналом для экономики. Избрание Госдумы нового созыва означает, что период неопределенности,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:22+0300

2026-09-21T10:22+0300

2026-09-21T10:22+0300

госдума

банк россии

мнения аналитиков

выборы

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Завершение очередного электорального цикла является важным сигналом для экономики. Избрание Госдумы нового созыва означает, что период неопределенности, традиционно сопровождающий выборы, остался позади. Для рынков это подтверждение ожиданий стабильности и преемственности курса, что особенно важно в среднесрочной перспективе.Инвесторы, бизнес и граждане получили сигнал о том, что базовые направления экономической политики, такие как поддержка технологического суверенитета, импортозамещение, развитие инфраструктуры и выполнение социальных обязательств, останутся неизменными. Это снижает неопределенность и позволяет компаниям строить более долгосрочные планы, не оглядываясь на политические циклы.Однако дальнейшая динамика будет определяться не столько внутриполитическими факторами, сколько фундаментальными условиями. Геополитика остается одним из ключевых вызовов, поскольку санкционное давление сохраняется и продолжит влиять на внешнюю торговлю, логистику и доступность технологий.Российская экономика уже адаптировалась к ограничениям и продолжит это делать, а переориентация экспорта на Восток, развитие параллельного импорта и внутреннего производства будут и впредь основными инструментами преодоления внешнего давления. В среднесрочной перспективе резких изменений здесь не ожидается, хотя риски новых санкций и проблем с товарными потоками сохраняются.Не менее важным фактором остаются цены на ключевые сырьевые товары. Нефть, газ, металлы и зерно формируют основу экспортных доходов, а волатильность их стоимости напрямую влияет на поступления в бюджет и курс рубля. Цены зависят от глобального спроса, решений ОПЕК+, ситуации на Ближнем Востоке и ряда других специфических факторов, но в целом фискальная политика была адаптирована с целью сглаживания таких колебаний и снижения зависимости от внешней торговли.Однако при затяжном падении цен возможно дополнительное давление на доходы бюджета, которое потребует гибких решений со стороны правительства и пересмотра плана расходов.Денежно-кредитная политика также будет определяться макроэкономической динамикой, а не электоральными циклами. Банк России ориентируется на инфляцию (наблюдаемую и ожидаемую), курсовую динамику, кредитную активность и другие макропоказатели. Базовый сценарий предполагает постепенное снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции, но он может быть скорректирован в случае новых шоков. Рубль останется под влиянием потоков экспортной выручки и операций Минфина, а его курс будет все в меньшей степени определяться спекулятивными операциями.Структурные изменения, запущенные в последние годы, продолжатся. Национальные проекты, поддержка малого и среднего бизнеса, цифровизация, обеление экономики и развитие креативных индустрий – эти направления уже заданы, а работа по ним будет только расширяться. Преемственность власти также означает, что курс на технологическую модернизацию и повышение производительности труда сохранится. В среднесрочной перспективе это может дать импульс для роста в несырьевых секторах, хотя эффект будет проявляться постепенно.После выборов экономика вступает в фазу, когда внутренняя политика перестает быть главным и сточником новостей. Рынки будут оценивать геополитические риски, цены на сырье, решения ЦБ и эффективность структурных реформ. Стабильность и преемственность политики создает основу для выстраивания экономических тенденций в среднесрочной перспективе. Дальнейшее зависит от того, как бизнес и государство справятся с вызовами, которые не исчезают с завершением электорального цикла, и смогут ли они использовать открывающиеся возможности для обеспечения устойчивого роста.Автор: Владимир Еремкин, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии

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Владимир Еремкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859150553_0:24:1231:1255_100x100_80_0_0_fedc6007db78027320580401015f3441.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Еремкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859150553_0:24:1231:1255_100x100_80_0_0_fedc6007db78027320580401015f3441.jpg

госдума, банк россии, мнения аналитиков, выборы