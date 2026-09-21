https://1prime.ru/20260921/evropa-873514148.html

Цены на газ в Европе ускорили снижение

Цены на газ в Европе ускорили снижение - 21.09.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе ускорили снижение

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем ускорили снижение, упав почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:22+0300

2026-09-21T14:22+0300

2026-09-21T14:22+0300

газ

торги

европа

нидерланды

ближний восток

ice

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873514148.jpg?1789989772

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем ускорили снижение, упав почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 956,1 доллара (+1,3%), по состоянию на 8.55 мск показатель составлял 929,5 доллара (-1,5%), а на 13.50 мск - 902,1 доллара (-4,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 943,7 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в минувший понедельник, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ.

европа

нидерланды

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice