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Волошин: Европа столкнулась с гонкой за СПГ и конкуренцией с Азией - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Волошин: Европа столкнулась с гонкой за СПГ и конкуренцией с Азией
Волошин: Европа столкнулась с гонкой за СПГ и конкуренцией с Азией - 21.09.2026, ПРАЙМ
Волошин: Европа столкнулась с гонкой за СПГ и конкуренцией с Азией
Европа столкнулась с гонкой за дорогим СПГ и конкуренцией с Азией после отказа от российского газа, считает сенатор от ДНР Александр Волошин. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T19:32+0300
2026-09-21T19:32+0300
газ
россия
европа
азия
брюссель
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Европа столкнулась с гонкой за дорогим СПГ и конкуренцией с Азией после отказа от российского газа, считает сенатор от ДНР Александр Волошин. "Еще недавно в Брюсселе с оптимизмом рассказывали о диверсификации энергопоставок, представляя отказ от российского газа как стратегический триумф. На практике диверсификация обернулась гонкой за дорогим СПГ, конкуренцией с Азией и попытками любой ценой успеть наполнить хранилища перед зимой", - сказал Волошин в беседе с "Лентой.ру". По словам сенатора, значительная часть прежней экономики Европы была построена на доступном российском газе. Ни возобновляемые источники энергии, ни альтернативные поставщики пока не могут предложить европейской промышленности сопоставимое сочетание цены, объемов и стабильности, отметил Волошин. "Можно сколько угодно объявлять новую энергетическую реальность успешной, но, по сути, это шаг назад по сравнению с прошлыми десятилетиями. Сегодня по карману Европы бьют сразу несколько факторов. Это и высокие цены на энергию, и огромные расходы на поддержку Украины, и подстегиваемая этим инфляция. Европейцы в попытке повысить свою устойчивость за счет разрыва с Россией в итоге стали только больше зависеть от множества волатильных переменных", - подчеркнул он. Волошин считает, что для решения этих проблем достаточно отказаться от "затянувшегося русофобского эксперимента" и вернуться к прагматичному подходу в экономике. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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газ, россия, европа, азия, брюссель
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, АЗИЯ, Брюссель
19:32 21.09.2026
 
Волошин: Европа столкнулась с гонкой за СПГ и конкуренцией с Азией

Сенатор Волошин: Европа столкнулась с гонкой за дорогим СПГ и конкуренцией с Азией

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Европа столкнулась с гонкой за дорогим СПГ и конкуренцией с Азией после отказа от российского газа, считает сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Еще недавно в Брюсселе с оптимизмом рассказывали о диверсификации энергопоставок, представляя отказ от российского газа как стратегический триумф. На практике диверсификация обернулась гонкой за дорогим СПГ, конкуренцией с Азией и попытками любой ценой успеть наполнить хранилища перед зимой", - сказал Волошин в беседе с "Лентой.ру".
По словам сенатора, значительная часть прежней экономики Европы была построена на доступном российском газе. Ни возобновляемые источники энергии, ни альтернативные поставщики пока не могут предложить европейской промышленности сопоставимое сочетание цены, объемов и стабильности, отметил Волошин.
"Можно сколько угодно объявлять новую энергетическую реальность успешной, но, по сути, это шаг назад по сравнению с прошлыми десятилетиями. Сегодня по карману Европы бьют сразу несколько факторов. Это и высокие цены на энергию, и огромные расходы на поддержку Украины, и подстегиваемая этим инфляция. Европейцы в попытке повысить свою устойчивость за счет разрыва с Россией в итоге стали только больше зависеть от множества волатильных переменных", - подчеркнул он.
Волошин считает, что для решения этих проблем достаточно отказаться от "затянувшегося русофобского эксперимента" и вернуться к прагматичному подходу в экономике.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ГазРОССИЯЕВРОПААЗИЯБрюссель
 
 
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