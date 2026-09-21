https://1prime.ru/20260921/farmasintez-873519677.html

В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина

В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина - 21.09.2026, ПРАЙМ

В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина

Производитель онкопрепарата капецитабина "Фармасинтез" выполняет его отгрузки в полном объеме, дефицита не наблюдается, сообщил РИА Новости вице-президент по... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:12+0300

2026-09-21T16:12+0300

2026-09-21T16:12+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Производитель онкопрепарата капецитабина "Фармасинтез" выполняет его отгрузки в полном объеме, дефицита не наблюдается, сообщил РИА Новости вице-президент по коммерции компании Никита Пуния. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что онкопациенты в России жалуются на нехватку капецитабина — противоопухолевого препарата для химиотерапии. "По МНН капецитабин системного дефицита препарата мы не наблюдаем. Со своей стороны отгружаем препарат по поступающим заявкам в полном объеме. Кроме нас, капецитабин выпускают и другие производители, поэтому проблем с наличием препарата на уровне производства и поставок на рынок в целом нет", - сказал он. Пуния предположил, что сообщения пациентов могут быть связаны с ситуацией в отдельных регионах и непосредственно с организацией закупок. "Речь, скорее, идет не о дефиците самого препарата, а о локальных проблемах закупки и распределения. После проведения результативных закупочных процедур препарат может быть поставлен в необходимом объеме", - добавили в компании. Ранее в понедельник в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что дефицита капецитабина в России не отмечается, в аптеках и медорганизациях есть свыше 77,7 тысячи упаковок препарата.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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