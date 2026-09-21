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В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина
В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина - 21.09.2026, ПРАЙМ
В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина
Производитель онкопрепарата капецитабина "Фармасинтез" выполняет его отгрузки в полном объеме, дефицита не наблюдается, сообщил РИА Новости вице-президент по... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:12+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Производитель онкопрепарата капецитабина "Фармасинтез" выполняет его отгрузки в полном объеме, дефицита не наблюдается, сообщил РИА Новости вице-президент по коммерции компании Никита Пуния.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что онкопациенты в России жалуются на нехватку капецитабина — противоопухолевого препарата для химиотерапии.
"По МНН капецитабин системного дефицита препарата мы не наблюдаем. Со своей стороны отгружаем препарат по поступающим заявкам в полном объеме. Кроме нас, капецитабин выпускают и другие производители, поэтому проблем с наличием препарата на уровне производства и поставок на рынок в целом нет", - сказал он.
Пуния предположил, что сообщения пациентов могут быть связаны с ситуацией в отдельных регионах и непосредственно с организацией закупок.
"Речь, скорее, идет не о дефиците самого препарата, а о локальных проблемах закупки и распределения. После проведения результативных закупочных процедур препарат может быть поставлен в необходимом объеме", - добавили в компании.
Ранее в понедельник в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что дефицита капецитабина в России не отмечается, в аптеках и медорганизациях есть свыше 77,7 тысячи упаковок препарата.
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здоровье, бизнес, общество , росздравнадзор
Здоровье, Бизнес, Общество , Росздравнадзор
В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина
"Фармасинтез": компания выполняет отгрузки капецитабина в полном объеме
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Производитель онкопрепарата капецитабина "Фармасинтез" выполняет его отгрузки в полном объеме, дефицита не наблюдается, сообщил РИА Новости вице-президент по коммерции компании Никита Пуния.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что онкопациенты в России жалуются на нехватку капецитабина — противоопухолевого препарата для химиотерапии.
"По МНН капецитабин системного дефицита препарата мы не наблюдаем. Со своей стороны отгружаем препарат по поступающим заявкам в полном объеме. Кроме нас, капецитабин выпускают и другие производители, поэтому проблем с наличием препарата на уровне производства и поставок на рынок в целом нет", - сказал он.
Пуния предположил, что сообщения пациентов могут быть связаны с ситуацией в отдельных регионах и непосредственно с организацией закупок.
"Речь, скорее, идет не о дефиците самого препарата, а о локальных проблемах закупки и распределения. После проведения результативных закупочных процедур препарат может быть поставлен в необходимом объеме", - добавили в компании.
Ранее в понедельник в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что дефицита капецитабина в России не отмечается, в аптеках и медорганизациях есть свыше 77,7 тысячи упаковок препарата.