Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/farmasintez-873519677.html
В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина
В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина - 21.09.2026, ПРАЙМ
В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина
Производитель онкопрепарата капецитабина "Фармасинтез" выполняет его отгрузки в полном объеме, дефицита не наблюдается, сообщил РИА Новости вице-президент по... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:12+0300
2026-09-21T16:12+0300
здоровье
бизнес
общество
росздравнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873519677.jpg?1789996337
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Производитель онкопрепарата капецитабина "Фармасинтез" выполняет его отгрузки в полном объеме, дефицита не наблюдается, сообщил РИА Новости вице-президент по коммерции компании Никита Пуния. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что онкопациенты в России жалуются на нехватку капецитабина — противоопухолевого препарата для химиотерапии. "По МНН капецитабин системного дефицита препарата мы не наблюдаем. Со своей стороны отгружаем препарат по поступающим заявкам в полном объеме. Кроме нас, капецитабин выпускают и другие производители, поэтому проблем с наличием препарата на уровне производства и поставок на рынок в целом нет", - сказал он. Пуния предположил, что сообщения пациентов могут быть связаны с ситуацией в отдельных регионах и непосредственно с организацией закупок. "Речь, скорее, идет не о дефиците самого препарата, а о локальных проблемах закупки и распределения. После проведения результативных закупочных процедур препарат может быть поставлен в необходимом объеме", - добавили в компании. Ранее в понедельник в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что дефицита капецитабина в России не отмечается, в аптеках и медорганизациях есть свыше 77,7 тысячи упаковок препарата.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, бизнес, общество , росздравнадзор
Здоровье, Бизнес, Общество , Росздравнадзор
16:12 21.09.2026
 
В "Фармасинтезе" прокомментировали сообщения о дефиците капецитабина

"Фармасинтез": компания выполняет отгрузки капецитабина в полном объеме

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Производитель онкопрепарата капецитабина "Фармасинтез" выполняет его отгрузки в полном объеме, дефицита не наблюдается, сообщил РИА Новости вице-президент по коммерции компании Никита Пуния.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что онкопациенты в России жалуются на нехватку капецитабина — противоопухолевого препарата для химиотерапии.
"По МНН капецитабин системного дефицита препарата мы не наблюдаем. Со своей стороны отгружаем препарат по поступающим заявкам в полном объеме. Кроме нас, капецитабин выпускают и другие производители, поэтому проблем с наличием препарата на уровне производства и поставок на рынок в целом нет", - сказал он.
Пуния предположил, что сообщения пациентов могут быть связаны с ситуацией в отдельных регионах и непосредственно с организацией закупок.
"Речь, скорее, идет не о дефиците самого препарата, а о локальных проблемах закупки и распределения. После проведения результативных закупочных процедур препарат может быть поставлен в необходимом объеме", - добавили в компании.
Ранее в понедельник в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что дефицита капецитабина в России не отмечается, в аптеках и медорганизациях есть свыше 77,7 тысячи упаковок препарата.
 
ЗдоровьеБизнесОбществоРосздравнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала