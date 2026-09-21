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ФАС возбудила дело против бренда чистящих средств "Атриум" - 21.09.2026, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело против бренда чистящих средств "Атриум"
ФАС возбудила дело против бренда чистящих средств "Атриум" - 21.09.2026, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против бренда чистящих средств "Атриум"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении бренда чистящих средства "Атриум" из-за признаков копирования фирменного стиля... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:47+0300
2026-09-21T10:47+0300
бизнес
технологии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении бренда чистящих средства "Атриум" из-за признаков копирования фирменного стиля бытовой химии "Брендфри", сообщили пресс-службе ФАС. "В действиях еще одной компании выявлены признаки копирования фирменного стиля "Брендфри". Служба возбудила дело в отношении ООО "Атриум", - говорится в сообщении. По данным ведомства, производитель бытовой химии "Эпеко" пожаловался, что "Атриум" выпустил кислородные пятновыводители и чистящие пасты с оформлением, сходным до степени смешения с его продукцией - кислородным пятновыводителем "Я твое средство для всего" и универсальной чистящей пастой "Чудо-паста" под брендом "Брендфри". В ФАС считают, что такие действия могут создать у потребителей ложное впечатление о производителе и дать "Атриуму" необоснованные конкурентные преимущества за счет перераспределения спроса. Комиссия проверит действия компании на соответствие закону о защите конкуренции. В декабре ведомство также выявляло признаки незаконного использования фирменного стиля "Брендфри" - со стороны компании "Гринфилд Рус" и ее отбеливателя.
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бизнес, технологии
Бизнес, Технологии
10:47 21.09.2026
 
ФАС возбудила дело против бренда чистящих средств "Атриум"

ФАС возбудила дело против бренда чистящих средств "Атриум"

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении бренда чистящих средства "Атриум" из-за признаков копирования фирменного стиля бытовой химии "Брендфри", сообщили пресс-службе ФАС.
"В действиях еще одной компании выявлены признаки копирования фирменного стиля "Брендфри". Служба возбудила дело в отношении ООО "Атриум", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, производитель бытовой химии "Эпеко" пожаловался, что "Атриум" выпустил кислородные пятновыводители и чистящие пасты с оформлением, сходным до степени смешения с его продукцией - кислородным пятновыводителем "Я твое средство для всего" и универсальной чистящей пастой "Чудо-паста" под брендом "Брендфри".
В ФАС считают, что такие действия могут создать у потребителей ложное впечатление о производителе и дать "Атриуму" необоснованные конкурентные преимущества за счет перераспределения спроса. Комиссия проверит действия компании на соответствие закону о защите конкуренции.
В декабре ведомство также выявляло признаки незаконного использования фирменного стиля "Брендфри" - со стороны компании "Гринфилд Рус" и ее отбеливателя.
 
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