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ФАС возбудила дело против бренда чистящих средств "Атриум"

ФАС возбудила дело против бренда чистящих средств "Атриум" - 21.09.2026, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело против бренда чистящих средств "Атриум"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении бренда чистящих средства "Атриум" из-за признаков копирования фирменного стиля... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:47+0300

2026-09-21T10:47+0300

2026-09-21T10:47+0300

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технологии

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении бренда чистящих средства "Атриум" из-за признаков копирования фирменного стиля бытовой химии "Брендфри", сообщили пресс-службе ФАС. "В действиях еще одной компании выявлены признаки копирования фирменного стиля "Брендфри". Служба возбудила дело в отношении ООО "Атриум", - говорится в сообщении. По данным ведомства, производитель бытовой химии "Эпеко" пожаловался, что "Атриум" выпустил кислородные пятновыводители и чистящие пасты с оформлением, сходным до степени смешения с его продукцией - кислородным пятновыводителем "Я твое средство для всего" и универсальной чистящей пастой "Чудо-паста" под брендом "Брендфри". В ФАС считают, что такие действия могут создать у потребителей ложное впечатление о производителе и дать "Атриуму" необоснованные конкурентные преимущества за счет перераспределения спроса. Комиссия проверит действия компании на соответствие закону о защите конкуренции. В декабре ведомство также выявляло признаки незаконного использования фирменного стиля "Брендфри" - со стороны компании "Гринфилд Рус" и ее отбеливателя.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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