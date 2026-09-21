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ФАС пока не согласовала "Русалу" новую формулу ценообразования на алюминий

ФАС пока не согласовала "Русалу" новую формулу ценообразования на алюминий - 21.09.2026, ПРАЙМ

ФАС пока не согласовала "Русалу" новую формулу ценообразования на алюминий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не согласовала "Русалу" новую формулу ценообразования на алюминий на российском рынке рынке РФ, ее проработка и... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:31+0300

2026-09-21T18:31+0300

2026-09-21T18:31+0300

россия

русал

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не согласовала "Русалу" новую формулу ценообразования на алюминий на российском рынке рынке РФ, ее проработка и рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в понедельник источник рассказал РИА Новости, что "Русал" планирует перейти на новую формулу ценообразования на алюминий в России с 1 октября, цена будет формироваться исходя из экспортных продаж компании по четырем основным направлениям поставок и котировок Лондонской и Шанхайской бирж металлов. В "Русале" позже сообщили, оферту российским клиентам о переходе на новую формулу планируется направить в ближайшее время. "Указанная формула ценообразования не согласовывалась с ФАС России. Служба продолжает прорабатывать с группой "Русал" и потребителями алюминия формулу, которая будет учитывать интересы всех участников рынка. Также продолжается рассмотрение дела о нарушении группой "Русал" антимонопольного законодательства", - рассказали в пресс-службе ФАС. В марте ФАС выдала предупреждение компании "Русал" о необходимости изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри РФ, а в июле возбудила дело из-за его неисполнения. Как сообщал источник РИА Новости, ведомство предлагало новую формулу расчета стоимости алюминия для внутреннего рынка, согласно которой цена будет привязана не к котировкам Лондонской биржи металлов, а формироваться исходя из экспортных цен производителей по четырем направлениям за вычетом затрат на логистику.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, русал