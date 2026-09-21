Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали о доступности стоматологических услуг в рамках ОМС - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/ffoms-873490862.html
Россиянам рассказали о доступности стоматологических услуг в рамках ОМС
Россиянам рассказали о доступности стоматологических услуг в рамках ОМС - 21.09.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о доступности стоматологических услуг в рамках ОМС
Первичный стоматологический осмотр, лечение кариеса, удаление зубов и оказание неотложной помощи при острой боли доступны россиянам в рамках ОМС, сообщили РИА... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T03:40+0300
2026-09-21T03:42+0300
здоровье
общество
россия
омс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/15/873490782_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_beed47a2ca7674c9c13c8c21e5f68daf.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Первичный стоматологический осмотр, лечение кариеса, удаление зубов и оказание неотложной помощи при острой боли доступны россиянам в рамках ОМС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). "В рамках ОМС доступны ключевые стоматологические услуги, от первичного осмотра и лечения кариеса до удаления зубов и оказания неотложной помощи при острой боли. Это позволяет своевременно решать наиболее распространенные проблемы со здоровьем полости рта и не допускать развития тяжелых осложнений", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что за первые шесть месяцев 2026 года медицинские организации оказали стоматологическую помощь в рамках ОМС в объеме 31,7 миллиона посещений. "В 2025 году объем оказанной помощи составил 61,1 миллиона посещений, прогнозируемый объем помощи на текущий год – 63,4 миллиона посещений", - заключили в фонде.
https://1prime.ru/20231228/842682800.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/15/873490782_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f7021d955fae0281b6bef651dc4d8a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, общество , россия, омс
Здоровье, Общество , РОССИЯ, ОМС
03:40 21.09.2026 (обновлено: 03:42 21.09.2026)
 
Россиянам рассказали о доступности стоматологических услуг в рамках ОМС

ФФОМС: россиянам в рамках ОМС доступны первичный осмотр, лечение кариеса и удаление зубов

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСтоматолог во время приема пациента в стоматологической поликлинике
Стоматолог во время приема пациента в стоматологической поликлинике - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Первичный стоматологический осмотр, лечение кариеса, удаление зубов и оказание неотложной помощи при острой боли доступны россиянам в рамках ОМС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
"В рамках ОМС доступны ключевые стоматологические услуги, от первичного осмотра и лечения кариеса до удаления зубов и оказания неотложной помощи при острой боли. Это позволяет своевременно решать наиболее распространенные проблемы со здоровьем полости рта и не допускать развития тяжелых осложнений", - рассказали в пресс-службе.
Стоматолог объяснила, почему зубы дешевле лечить в январе
28 декабря 2023, 03:03
Там уточнили, что за первые шесть месяцев 2026 года медицинские организации оказали стоматологическую помощь в рамках ОМС в объеме 31,7 миллиона посещений.
"В 2025 году объем оказанной помощи составил 61,1 миллиона посещений, прогнозируемый объем помощи на текущий год – 63,4 миллиона посещений", - заключили в фонде.
 
ЗдоровьеОбществоРОССИЯОМС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала