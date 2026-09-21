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Россиянам рассказали о доступности стоматологических услуг в рамках ОМС

Россиянам рассказали о доступности стоматологических услуг в рамках ОМС - 21.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о доступности стоматологических услуг в рамках ОМС

Первичный стоматологический осмотр, лечение кариеса, удаление зубов и оказание неотложной помощи при острой боли доступны россиянам в рамках ОМС, сообщили РИА... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T03:40+0300

2026-09-21T03:40+0300

2026-09-21T03:42+0300

здоровье

общество

россия

омс

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Первичный стоматологический осмотр, лечение кариеса, удаление зубов и оказание неотложной помощи при острой боли доступны россиянам в рамках ОМС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). "В рамках ОМС доступны ключевые стоматологические услуги, от первичного осмотра и лечения кариеса до удаления зубов и оказания неотложной помощи при острой боли. Это позволяет своевременно решать наиболее распространенные проблемы со здоровьем полости рта и не допускать развития тяжелых осложнений", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что за первые шесть месяцев 2026 года медицинские организации оказали стоматологическую помощь в рамках ОМС в объеме 31,7 миллиона посещений. "В 2025 году объем оказанной помощи составил 61,1 миллиона посещений, прогнозируемый объем помощи на текущий год – 63,4 миллиона посещений", - заключили в фонде.

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здоровье, общество , россия, омс