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Фьючерсы Уолл-стрит начали неделю резким ростом - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит начали неделю резким ростом
Фьючерсы Уолл-стрит начали неделю резким ростом - 21.09.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит начали неделю резким ростом
Фьючерсы на американские фондовые индексы с началом торгов новой недели заметно растут, что может вылиться и во взлет на основных торгах, свидетельствуют данные | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:31+0300
2026-09-21T13:34+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы с началом торгов новой недели заметно растут, что может вылиться и во взлет на основных торгах, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,65%, до 52 415 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,13%, до 30 256,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,65%, до 7762,75 пункта. Цены на акции технологических компаний растут на предторгах понедельника. Так, бумаги Intel дорожают на 5,4%, Marvell - на 2,6%, Dell - на 2,7%. Акции консалтинговой Accenture дорожают на 6%. На прошлой неделе компания заключила партнерское соглашение с Anthropic и инвестировала 2 миллиарда долларов в развитие искусственного интеллекта. Нефть марки Brent дешевеет в ходе торгов понедельника на 2,5%, что также ослабляет давление на часть фондового рынка. Позитивному настрою инвесторов также способствовало объявление США о соглашении с Данией о контроле над безопасностью Гренландии. По словам аналитиков информационного агентства Рейтер, соглашение может снизить напряженность в торговых отношениях между двумя странами. И бумаги компаний, связанных с Гренландией и котирующихся на американских биржах, сильно поднимаются в цене. Акции Critical Metals взлетели на 30%, Greenland Mines - на 74%, а Greenland Energy - более чем в два раза. Кроме того, стоимость биткоина растет более чем на 5%, ранее в ходе торгов дня превысив отметку в 85 тысяч долларов впервые с 29 января. А акции криптобиржи Coinbase дорожают на предторгах примерно на 4,6%, Strategy - на 6,8%.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
рынок, торги, индексы, гренландия, сша, дания, dell, coinbase, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, Гренландия, США, ДАНИЯ, Dell, Coinbase, Nasdaq Composite
13:31 21.09.2026 (обновлено: 13:34 21.09.2026)
 
Фьючерсы Уолл-стрит начали неделю резким ростом

Фьючерсы на фондовые индексы США заметно поднимаются с началом торгов понедельника

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы с началом торгов новой недели заметно растут, что может вылиться и во взлет на основных торгах, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,65%, до 52 415 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,13%, до 30 256,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,65%, до 7762,75 пункта.
Цены на акции технологических компаний растут на предторгах понедельника. Так, бумаги Intel дорожают на 5,4%, Marvell - на 2,6%, Dell - на 2,7%. Акции консалтинговой Accenture дорожают на 6%. На прошлой неделе компания заключила партнерское соглашение с Anthropic и инвестировала 2 миллиарда долларов в развитие искусственного интеллекта.
Нефть марки Brent дешевеет в ходе торгов понедельника на 2,5%, что также ослабляет давление на часть фондового рынка.
Позитивному настрою инвесторов также способствовало объявление США о соглашении с Данией о контроле над безопасностью Гренландии. По словам аналитиков информационного агентства Рейтер, соглашение может снизить напряженность в торговых отношениях между двумя странами.
И бумаги компаний, связанных с Гренландией и котирующихся на американских биржах, сильно поднимаются в цене. Акции Critical Metals взлетели на 30%, Greenland Mines - на 74%, а Greenland Energy - более чем в два раза.
Кроме того, стоимость биткоина растет более чем на 5%, ранее в ходе торгов дня превысив отметку в 85 тысяч долларов впервые с 29 января. А акции криптобиржи Coinbase дорожают на предторгах примерно на 4,6%, Strategy - на 6,8%.
 
РынокТоргиИндексыГренландияСШАДАНИЯDellCoinbaseNasdaq Composite
 
 
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