https://1prime.ru/20260921/fjuchersy-873510333.html

Фьючерсы Уолл-стрит начали неделю резким ростом

Фьючерсы Уолл-стрит начали неделю резким ростом - 21.09.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит начали неделю резким ростом

Фьючерсы на американские фондовые индексы с началом торгов новой недели заметно растут, что может вылиться и во взлет на основных торгах, свидетельствуют данные | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:31+0300

2026-09-21T13:31+0300

2026-09-21T13:34+0300

рынок

торги

индексы

гренландия

сша

дания

dell

coinbase

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873510333.jpg?1789986847

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы с началом торгов новой недели заметно растут, что может вылиться и во взлет на основных торгах, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,65%, до 52 415 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,13%, до 30 256,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,65%, до 7762,75 пункта. Цены на акции технологических компаний растут на предторгах понедельника. Так, бумаги Intel дорожают на 5,4%, Marvell - на 2,6%, Dell - на 2,7%. Акции консалтинговой Accenture дорожают на 6%. На прошлой неделе компания заключила партнерское соглашение с Anthropic и инвестировала 2 миллиарда долларов в развитие искусственного интеллекта. Нефть марки Brent дешевеет в ходе торгов понедельника на 2,5%, что также ослабляет давление на часть фондового рынка. Позитивному настрою инвесторов также способствовало объявление США о соглашении с Данией о контроле над безопасностью Гренландии. По словам аналитиков информационного агентства Рейтер, соглашение может снизить напряженность в торговых отношениях между двумя странами. И бумаги компаний, связанных с Гренландией и котирующихся на американских биржах, сильно поднимаются в цене. Акции Critical Metals взлетели на 30%, Greenland Mines - на 74%, а Greenland Energy - более чем в два раза. Кроме того, стоимость биткоина растет более чем на 5%, ранее в ходе торгов дня превысив отметку в 85 тысяч долларов впервые с 29 января. А акции криптобиржи Coinbase дорожают на предторгах примерно на 4,6%, Strategy - на 6,8%.

гренландия

сша

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, гренландия, сша, дания, dell, coinbase, nasdaq composite