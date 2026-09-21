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Мошенники от имени ФНС предлагают россиянам получить налоговый вычет

Мошенники от имени ФНС предлагают россиянам получить налоговый вычет - 21.09.2026, ПРАЙМ

Мошенники от имени ФНС предлагают россиянам получить налоговый вычет

Мошенники от имени ФНС начали предлагать россиянам получить предодобренный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей, для чего нужно заполнить свои данные... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T01:18+0300

2026-09-21T01:18+0300

2026-09-21T01:18+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мошенники от имени ФНС начали предлагать россиянам получить предодобренный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей, для чего нужно заполнить свои данные якобы на сайте службы и заплатить пошлину за обработку данных, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники рассылают гражданам электронные письма и сообщения от имени налоговой инспекции или финансовых платформ со следующим сообщением о якобы новой форме декларации 3-НДФЛ для получения повышенного вычета по сберегательным программам", - рассказали там. В сообщении аферисты также утверждают, что каждому гражданину уже начислен предварительный возврат в размере до 52 000 рублей. Для автоматического формирования декларации и перевода денег потенциальной жертве предлагают перейти на фальшивый сервис ФНС, где требуется оплатить "пошлину за обработку данных" или ввести полные реквизиты карты. В "Мошеловке" напоминают, что налоговые декларации подаются только через "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте или при личном визите в инспекцию или МФЦ. "ФНС России никогда не требует оплаты "комиссий" или "госпошлин" за перечисление налогового вычета. Не передавайте CVV/CVC-коды и коды подтверждения из СМС на неизвестных платежных страницах", - заключили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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