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Мошенники от имени ФНС предлагают россиянам получить налоговый вычет - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Мошенники от имени ФНС предлагают россиянам получить налоговый вычет
Мошенники от имени ФНС предлагают россиянам получить налоговый вычет - 21.09.2026, ПРАЙМ
Мошенники от имени ФНС предлагают россиянам получить налоговый вычет
Мошенники от имени ФНС начали предлагать россиянам получить предодобренный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей, для чего нужно заполнить свои данные... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T01:18+0300
2026-09-21T01:18+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мошенники от имени ФНС начали предлагать россиянам получить предодобренный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей, для чего нужно заполнить свои данные якобы на сайте службы и заплатить пошлину за обработку данных, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники рассылают гражданам электронные письма и сообщения от имени налоговой инспекции или финансовых платформ со следующим сообщением о якобы новой форме декларации 3-НДФЛ для получения повышенного вычета по сберегательным программам", - рассказали там. В сообщении аферисты также утверждают, что каждому гражданину уже начислен предварительный возврат в размере до 52 000 рублей. Для автоматического формирования декларации и перевода денег потенциальной жертве предлагают перейти на фальшивый сервис ФНС, где требуется оплатить "пошлину за обработку данных" или ввести полные реквизиты карты. В "Мошеловке" напоминают, что налоговые декларации подаются только через "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте или при личном визите в инспекцию или МФЦ. "ФНС России никогда не требует оплаты "комиссий" или "госпошлин" за перечисление налогового вычета. Не передавайте CVV/CVC-коды и коды подтверждения из СМС на неизвестных платежных страницах", - заключили там.
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россия, фнс россии, фнс
РОССИЯ, ФНС России, ФНС
01:18 21.09.2026
 
Мошенники от имени ФНС предлагают россиянам получить налоговый вычет

"Мошеловка": мошенники предлагают россиянам получить предодобренный налоговый вычет

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мошенники от имени ФНС начали предлагать россиянам получить предодобренный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей, для чего нужно заполнить свои данные якобы на сайте службы и заплатить пошлину за обработку данных, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают гражданам электронные письма и сообщения от имени налоговой инспекции или финансовых платформ со следующим сообщением о якобы новой форме декларации 3-НДФЛ для получения повышенного вычета по сберегательным программам", - рассказали там.
В сообщении аферисты также утверждают, что каждому гражданину уже начислен предварительный возврат в размере до 52 000 рублей.
Для автоматического формирования декларации и перевода денег потенциальной жертве предлагают перейти на фальшивый сервис ФНС, где требуется оплатить "пошлину за обработку данных" или ввести полные реквизиты карты.
В "Мошеловке" напоминают, что налоговые декларации подаются только через "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте или при личном визите в инспекцию или МФЦ.
"ФНС России никогда не требует оплаты "комиссий" или "госпошлин" за перечисление налогового вычета. Не передавайте CVV/CVC-коды и коды подтверждения из СМС на неизвестных платежных страницах", - заключили там.
 
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