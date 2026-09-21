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Во Франции автомобилисты начали заправлять машины рапсовым маслом - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Во Франции автомобилисты начали заправлять машины рапсовым маслом
Во Франции автомобилисты начали заправлять машины рапсовым маслом - 21.09.2026, ПРАЙМ
Во Франции автомобилисты начали заправлять машины рапсовым маслом
Некоторые автомобилисты во Франции начали использовать для заправки дизельных машин рапсовое масло из-за рекордного роста цен на дизельное топливо в стране,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:59+0300
2026-09-21T10:59+0300
бизнес
франция
иран
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ПАРИЖ, 21 сен – ПРАЙМ. Некоторые автомобилисты во Франции начали использовать для заправки дизельных машин рапсовое масло из-за рекордного роста цен на дизельное топливо в стране, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. "С учетом скачка цен на топливо некоторые автомобилисты выбирают рапсовое масло для заправки своих дизельных автомобилей", - говорится в материале. Литр рапсового масла стоит 1,53 евро, что почти на один евро дешевле, чем дизельное топливо, передает BFMTV. Такая разница в цене побуждает французов задуматься о переходе на новый вид "топлива", особенно после того, как видео с таким способом заправки машины распространилось в соцсетях, набрав более одного миллиона просмотров, сообщает телеканал. Вместе с этим многие другие автомобилисты проявляют осторожность и не рискуют, опасаясь за двигатель машины, сообщает телеканал. Использование рапсового масла может вывести из строя систему подачи топлива, и за это также предусмотрен штраф в 200 евро, отмечается в материале. В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
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бизнес, франция, иран
Бизнес, ФРАНЦИЯ, ИРАН
10:59 21.09.2026
 
Во Франции автомобилисты начали заправлять машины рапсовым маслом

BFMTV: во Франции автомобилисты начали использовать рапсовое масло для заправки машин

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ПАРИЖ, 21 сен – ПРАЙМ. Некоторые автомобилисты во Франции начали использовать для заправки дизельных машин рапсовое масло из-за рекордного роста цен на дизельное топливо в стране, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.
"С учетом скачка цен на топливо некоторые автомобилисты выбирают рапсовое масло для заправки своих дизельных автомобилей", - говорится в материале.
Литр рапсового масла стоит 1,53 евро, что почти на один евро дешевле, чем дизельное топливо, передает BFMTV. Такая разница в цене побуждает французов задуматься о переходе на новый вид "топлива", особенно после того, как видео с таким способом заправки машины распространилось в соцсетях, набрав более одного миллиона просмотров, сообщает телеканал.
Вместе с этим многие другие автомобилисты проявляют осторожность и не рискуют, опасаясь за двигатель машины, сообщает телеканал. Использование рапсового масла может вывести из строя систему подачи топлива, и за это также предусмотрен штраф в 200 евро, отмечается в материале.
В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр.
Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
 
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