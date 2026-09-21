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Во Франции автомобилисты заправляют машины спецтопливом для сельхозтехники

Во Франции автомобилисты заправляют машины спецтопливом для сельхозтехники - 21.09.2026, ПРАЙМ

Во Франции автомобилисты заправляют машины спецтопливом для сельхозтехники

Французские водители осознанно нарушают закон и заправляют свои автомобили специальным топливом для сельхозтехники из-за высоких цен на обычное топливо,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T19:17+0300

2026-09-21T19:17+0300

2026-09-21T19:17+0300

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ПАРИЖ, 21 сен - ПРАЙМ. Французские водители осознанно нарушают закон и заправляют свои автомобили специальным топливом для сельхозтехники из-за высоких цен на обычное топливо, сообщает радиостанция RTL. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что некоторые автомобилисты во Франции начали использовать для заправки дизельных машин рапсовое масло из-за рекордного роста цен на дизельное топливо в стране. "Возможно, мы обманываем государство, это точно. Я знаю, что это мошенничество и что с этим связан риск, но я полностью беру на себя ответственность и буду продолжать это делать", - приводит радиостанция слова одного из французских автомобилистов. Опрошенный автолюбитель отметил, что он заправляет машину спецтопливом у знакомого фермера и таким образом экономит в месяц от 250 до 300 евро. Радиостанция отметила, что на сегодняшний день на французских заправках дизельное топливо для обычных автомобилей в среднем стоит около 2,41 евро за литр, в то время как топливо для сельхозтехники продается по цене около 1,94 евро за литр. Заправка обычного автомобиля специальным топливом для сельхозтехники во Франции является незаконной и представляет собой таможенное и уголовное преступление, а также финансовое мошенничество. В случае обнаружения факта заправки спецтопливом водителю может грозить до 3 лет тюрьмы, штраф в размере разницы цен на обычное и специальное топливо, а также возможная конфискация автомобиля. Фермер, который позволил заправлять автомобиль своим топливом для спецтехники, также может быть привлечен к ответственности. При этом факт незаконной заправки может быть обнаружен при рядовой проверке, так как изготовители добавляют красный краситель в специальное топливо для сельхозтехники, отмечает RTL. Ранее телеканал France 3 сообщил, что рыболовы заблокировали порт во французском городе Канны, протестуя против недостаточных действий властей на фоне рекордного повышения цен на топливо. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.

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