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Рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за рекордных цен на топливо - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за рекордных цен на топливо
Рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за рекордных цен на топливо - 21.09.2026, ПРАЙМ
Рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за рекордных цен на топливо
Рыболовы заблокировали порт во французском городе Канны, протестуя против недостаточных действий властей на фоне рекордного повышения цен на топливо, сообщил в... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:33+0300
2026-09-21T18:33+0300
мировая экономика
франция
топливо
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ПАРИЖ, 21 сен – ПРАЙМ. Рыболовы заблокировали порт во французском городе Канны, протестуя против недостаточных действий властей на фоне рекордного повышения цен на топливо, сообщил в понедельник телеканал France 3. На прошлой неделе рыбаки проводили похожие акции, перекрывая несколько портов на юге Франции и одну из нефтебаз. "Порт Канн в настоящее время заблокирован. Устроившие акцию рыболовы осуждают нормы, ставшие слишком жесткими, и неконтролируемый рост цен на топливо", - говорится в материале. По словам протестующих, обещанная мера поддержки в размере 35 евроцентов за литр топлива не поможет ситуации. Вместо этого рыболовы выступают за установление фиксированной стоимости топлива, передает France 3. Они пообещали проводить все более крупные акции, если их не устроят заявления властей, сообщает телеканал. В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также значительно выше, чем до начала топливного кризиса. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
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мировая экономика, франция, топливо
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, топливо
18:33 21.09.2026
 
Рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за рекордных цен на топливо

Рыбаки заблокировали порт во французских Каннах из-за рекордного повышения цен на топливо

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ПАРИЖ, 21 сен – ПРАЙМ. Рыболовы заблокировали порт во французском городе Канны, протестуя против недостаточных действий властей на фоне рекордного повышения цен на топливо, сообщил в понедельник телеканал France 3.
На прошлой неделе рыбаки проводили похожие акции, перекрывая несколько портов на юге Франции и одну из нефтебаз.
"Порт Канн в настоящее время заблокирован. Устроившие акцию рыболовы осуждают нормы, ставшие слишком жесткими, и неконтролируемый рост цен на топливо", - говорится в материале.
По словам протестующих, обещанная мера поддержки в размере 35 евроцентов за литр топлива не поможет ситуации. Вместо этого рыболовы выступают за установление фиксированной стоимости топлива, передает France 3.
Они пообещали проводить все более крупные акции, если их не устроят заявления властей, сообщает телеканал.
В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также значительно выше, чем до начала топливного кризиса.
Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯтопливо
 
 
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