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Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет
Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет - 21.09.2026, ПРАЙМ
Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет
Федеральная таможенная служба (ФТС) России приложит все усилия, чтобы выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет в текущем году, заявил на встрече с | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:52+0300
2026-09-21T13:54+0300
финансы
россия
владимир путин
фтс россии
фтс
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России приложит все усилия, чтобы выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет в текущем году, заявил на встрече с президентом России глава службы Валерий Пикалев. "По итогам 2025 года ФТС России более чем на 99% выполнила прогнозное задание. Учитывая, что в этом году 25 октября нашей службе 35 лет, безусловно, мы приложим все необходимые усилия, чтобы в этом году выполнить все возложенные на нас обязательства", - сказал Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. ФТС за 2025 год перечислила в бюджет РФ 5,911 триллиона рублей.
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финансы, россия, владимир путин, фтс россии, фтс
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, ФТС России, ФТС
13:52 21.09.2026 (обновлено: 13:54 21.09.2026)
 
Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет

Пикалев: ФТС приложит все усилия, чтобы выполнить прогноз по перечислениям в бюджет

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России приложит все усилия, чтобы выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет в текущем году, заявил на встрече с президентом России глава службы Валерий Пикалев.
"По итогам 2025 года ФТС России более чем на 99% выполнила прогнозное задание. Учитывая, что в этом году 25 октября нашей службе 35 лет, безусловно, мы приложим все необходимые усилия, чтобы в этом году выполнить все возложенные на нас обязательства", - сказал Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
ФТС за 2025 год перечислила в бюджет РФ 5,911 триллиона рублей.
 
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