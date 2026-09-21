https://1prime.ru/20260921/fts-873512158.html
Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет
Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет - 21.09.2026, ПРАЙМ
Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет
Федеральная таможенная служба (ФТС) России приложит все усилия, чтобы выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет в текущем году, заявил на встрече с | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:52+0300
2026-09-21T13:52+0300
2026-09-21T13:54+0300
финансы
россия
владимир путин
фтс россии
фтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873512158.jpg?1789988099
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России приложит все усилия, чтобы выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет в текущем году, заявил на встрече с президентом России глава службы Валерий Пикалев. "По итогам 2025 года ФТС России более чем на 99% выполнила прогнозное задание. Учитывая, что в этом году 25 октября нашей службе 35 лет, безусловно, мы приложим все необходимые усилия, чтобы в этом году выполнить все возложенные на нас обязательства", - сказал Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. ФТС за 2025 год перечислила в бюджет РФ 5,911 триллиона рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, владимир путин, фтс россии, фтс
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, ФТС России, ФТС
Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет
Пикалев: ФТС приложит все усилия, чтобы выполнить прогноз по перечислениям в бюджет
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России приложит все усилия, чтобы выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет в текущем году, заявил на встрече с президентом России глава службы Валерий Пикалев.
"По итогам 2025 года ФТС России более чем на 99% выполнила прогнозное задание. Учитывая, что в этом году 25 октября нашей службе 35 лет, безусловно, мы приложим все необходимые усилия, чтобы в этом году выполнить все возложенные на нас обязательства", - сказал Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
ФТС за 2025 год перечислила в бюджет РФ 5,911 триллиона рублей.