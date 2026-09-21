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Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет

Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет - 21.09.2026, ПРАЙМ

Глава ФТС пообещал выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет

Федеральная таможенная служба (ФТС) России приложит все усилия, чтобы выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет в текущем году, заявил на встрече с | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:52+0300

2026-09-21T13:52+0300

2026-09-21T13:54+0300

финансы

россия

владимир путин

фтс россии

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России приложит все усилия, чтобы выполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет в текущем году, заявил на встрече с президентом России глава службы Валерий Пикалев. "По итогам 2025 года ФТС России более чем на 99% выполнила прогнозное задание. Учитывая, что в этом году 25 октября нашей службе 35 лет, безусловно, мы приложим все необходимые усилия, чтобы в этом году выполнить все возложенные на нас обязательства", - сказал Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. ФТС за 2025 год перечислила в бюджет РФ 5,911 триллиона рублей.

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