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ФТС за полгода передала для нужд СВО товаров почти на два миллиарда рублей
ФТС за полгода передала для нужд СВО товаров почти на два миллиарда рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
ФТС за полгода передала для нужд СВО товаров почти на два миллиарда рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) в I полугодии текущего года передала товаров для нужд специальной военной операции на сумму почти 2 миллиарда рублей, заявил | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:04+0300
2026-09-21T14:04+0300
2026-09-21T14:08+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в I полугодии текущего года передала товаров для нужд специальной военной операции на сумму почти 2 миллиарда рублей, заявил на встрече с президентом России глава службы Валерий Пикалев. В ходе встречи Владимиром Путиным он сообщил, что содействие Вооруженным Силам России является первоочередной задачей ФТС. "В первом полугодии 2026 года для нужд СВО передано товаров на сумму почти 2 миллиарда рублей, в их числе 517 беспилотников, комплектующих к ним, порядка 300 единиц транспортных средств, а также многое другое", - сказал Пикалев.
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россия, владимир путин, фтс россии, фтс
РОССИЯ, Владимир Путин, ФТС России, ФТС
ФТС за полгода передала для нужд СВО товаров почти на два миллиарда рублей
ФТС в первом полугодии передала товаров для нужд СВО на сумму около двух миллиардов рублей
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в I полугодии текущего года передала товаров для нужд специальной военной операции на сумму почти 2 миллиарда рублей, заявил на встрече с президентом России глава службы Валерий Пикалев.
В ходе встречи Владимиром Путиным он сообщил, что содействие Вооруженным Силам России является первоочередной задачей ФТС.
"В первом полугодии 2026 года для нужд СВО передано товаров на сумму почти 2 миллиарда рублей, в их числе 517 беспилотников, комплектующих к ним, порядка 300 единиц транспортных средств, а также многое другое", - сказал Пикалев.