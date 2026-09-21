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ФТС за полгода передала для нужд СВО товаров почти на два миллиарда рублей

ФТС за полгода передала для нужд СВО товаров почти на два миллиарда рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ

ФТС за полгода передала для нужд СВО товаров почти на два миллиарда рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) в I полугодии текущего года передала товаров для нужд специальной военной операции на сумму почти 2 миллиарда рублей, заявил | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:04+0300

2026-09-21T14:04+0300

2026-09-21T14:08+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в I полугодии текущего года передала товаров для нужд специальной военной операции на сумму почти 2 миллиарда рублей, заявил на встрече с президентом России глава службы Валерий Пикалев. В ходе встречи Владимиром Путиным он сообщил, что содействие Вооруженным Силам России является первоочередной задачей ФТС. "В первом полугодии 2026 года для нужд СВО передано товаров на сумму почти 2 миллиарда рублей, в их числе 517 беспилотников, комплектующих к ним, порядка 300 единиц транспортных средств, а также многое другое", - сказал Пикалев.

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