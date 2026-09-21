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Источник рассказал о требовании ГП изъять акции "Уральских заводов" - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Источник рассказал о требовании ГП изъять акции "Уральских заводов"
Источник рассказал о требовании ГП изъять акции "Уральских заводов" - 21.09.2026, ПРАЙМ
Источник рассказал о требовании ГП изъять акции "Уральских заводов"
Требования Генпрокуратуры России в иске о передаче государству крупного пакета акций ижевского производителя радиоаппаратуры АО "Уральские заводы" связаны с... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:58+0300
2026-09-21T18:14+0300
россия
бизнес
молдавия
москва
росимущество
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Требования Генпрокуратуры России в иске о передаче государству крупного пакета акций ижевского производителя радиоаппаратуры АО "Уральские заводы" связаны с незаконным установлением иностранного контроля над стратегическими предприятиями группы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом иска. По его словам, ведомство установило, что не позднее 2022 года над группой "Уральские заводы" был установлен контроль со стороны Виталия, Ольги, Вероники и Нины Шурыгиных, Андрея Перепелицы и ООО "ЭБИСУ". Произошло это без уведомления уполномоченных органов и в нарушение закона. При этом, говорится в иске, Перепелица, муж Ольги Шурыгиной, дочери Виталия Шурыгина, бенефициара группы, является гражданином Молдавии. Сам Шурыгин в 2015 году был осужден за хищение средств стратегического предприятия в крупном размере, а в 2022 году уехал из России в связи с началом расследования нового уголовного дела. Ответчиками в иске указаны АО "Финансово-промышленная группа "Уральские заводы", которое сейчас является единственным акционером "Уральских заводов", бывший гендиректор ФПГ "Уральские заводы" Виталий Шурыгин, Ольга, Вероника и Нина Шурыгины, Татьяна Ушакова, Вероника Нудько, Василь Мусин, Любовь Кузьмина, Олег Липатов, Перепелица, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина. Генпрокуратура требует признать ничтожными шесть договоров купли-продажи акций АО "Уральские заводы", заключенных между разными ответчиками, и применить последствия недействительности этих сделок в виде зачисления 510 акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей на лицевой счет Росимущества. Эти акции принадлежали Веронике Шурыгиной, Мусину, Ушаковой, Нудько, Липатовой и Кузьминой. По данным сервиса "БИР-Аналитик", уставный капитал АО "Уральские заводы" - 1 миллион рублей. Истец просит также признать незаконными 14 сделок с долями ООО "ЭБИСУ", одного из учредителей АО "ФПГ "Уральские заводы" (26,29%) и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей этой компании. Эти доли принадлежат Перепелице, Веронике и Ольге Шурыгиным, Широких, Нудько, Анюшиной и Кузьминой. Предварительные слушания по иску назначены на 9 октября. Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительных мер ранее арестовал все движимое и недвижимое имущество предприятий группы и ее совладельцев.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
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россия, бизнес, молдавия, москва, росимущество
РОССИЯ, Бизнес, МОЛДАВИЯ, МОСКВА, Росимущество
17:58 21.09.2026 (обновлено: 18:14 21.09.2026)
 
Источник рассказал о требовании ГП изъять акции "Уральских заводов"

РИА Новости: ГП изымает акции "Уральских заводов" из-за незаконного иностранного контроля

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Требования Генпрокуратуры России в иске о передаче государству крупного пакета акций ижевского производителя радиоаппаратуры АО "Уральские заводы" связаны с незаконным установлением иностранного контроля над стратегическими предприятиями группы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом иска.
По его словам, ведомство установило, что не позднее 2022 года над группой "Уральские заводы" был установлен контроль со стороны Виталия, Ольги, Вероники и Нины Шурыгиных, Андрея Перепелицы и ООО "ЭБИСУ". Произошло это без уведомления уполномоченных органов и в нарушение закона.
При этом, говорится в иске, Перепелица, муж Ольги Шурыгиной, дочери Виталия Шурыгина, бенефициара группы, является гражданином Молдавии. Сам Шурыгин в 2015 году был осужден за хищение средств стратегического предприятия в крупном размере, а в 2022 году уехал из России в связи с началом расследования нового уголовного дела.
Ответчиками в иске указаны АО "Финансово-промышленная группа "Уральские заводы", которое сейчас является единственным акционером "Уральских заводов", бывший гендиректор ФПГ "Уральские заводы" Виталий Шурыгин, Ольга, Вероника и Нина Шурыгины, Татьяна Ушакова, Вероника Нудько, Василь Мусин, Любовь Кузьмина, Олег Липатов, Перепелица, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина.
Генпрокуратура требует признать ничтожными шесть договоров купли-продажи акций АО "Уральские заводы", заключенных между разными ответчиками, и применить последствия недействительности этих сделок в виде зачисления 510 акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей на лицевой счет Росимущества. Эти акции принадлежали Веронике Шурыгиной, Мусину, Ушаковой, Нудько, Липатовой и Кузьминой.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", уставный капитал АО "Уральские заводы" - 1 миллион рублей.
Истец просит также признать незаконными 14 сделок с долями ООО "ЭБИСУ", одного из учредителей АО "ФПГ "Уральские заводы" (26,29%) и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей этой компании. Эти доли принадлежат Перепелице, Веронике и Ольге Шурыгиным, Широких, Нудько, Анюшиной и Кузьминой.
Предварительные слушания по иску назначены на 9 октября. Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительных мер ранее арестовал все движимое и недвижимое имущество предприятий группы и ее совладельцев.
 
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