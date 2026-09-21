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В Германии заявили о необходимости возобновить поставки российского газа
В Германии заявили о необходимости возобновить поставки российского газа - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Германии заявили о необходимости возобновить поставки российского газа
Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновить поставки российского газа в Германию. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:01+0300
2026-09-21T10:01+0300
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БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновить поставки российского газа в Германию.
Выступая в эфире телеканла ZDF после выборов в палату депутатов Берлина и региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании, Вайдель заявила, что Германии снова нужны ископаемые источники энергии.
"Конечно", - сказала лидер партии в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос ведущей о том, подразумевает ли она российский газ.
Вайдель подчеркнула, что германская экономическая модель на протяжении десятилетий основывалась на поставках газа.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждало, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель готовят встречу в 2027 году, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию.
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газ, германия, берлин, алиса вайдель, кирилл дмитриев, zdf
Газ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Алиса Вайдель, Кирилл Дмитриев, ZDF
В Германии заявили о необходимости возобновить поставки российского газа
Вайдель заявила о необходимости возобновить поставки российского газа в Германию
БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновить поставки российского газа в Германию.
Выступая в эфире телеканла ZDF после выборов в палату депутатов Берлина и региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании, Вайдель заявила, что Германии снова нужны ископаемые источники энергии.
"Конечно", - сказала лидер партии в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос ведущей о том, подразумевает ли она российский газ.
Вайдель подчеркнула, что германская экономическая модель на протяжении десятилетий основывалась на поставках газа.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждало, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель готовят встречу в 2027 году, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию.