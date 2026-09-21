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Германия планирует ввести топливную скидку для снижения цен на бензин

Германия планирует ввести топливную скидку для снижения цен на бензин - 21.09.2026, ПРАЙМ

Германия планирует ввести топливную скидку для снижения цен на бензин

Германия с 1 октября введет государственную скидку на топливо для снижения цен на бензин и дизельное топливо на фоне энергокризиса, с которым столкнулись... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:24+0300

2026-09-21T16:24+0300

2026-09-21T16:31+0300

газ

мировая экономика

германия

фрг

ближний восток

фридрих мерц

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Германия с 1 октября введет государственную скидку на топливо для снижения цен на бензин и дизельное топливо на фоне энергокризиса, с которым столкнулись европейские государства, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя немецкого минфина. Федеральное правительство Германии в пятницу сообщило о планах снизить налоги на топливо. Согласно информации, представленной на сайте ведомства, общий размер скидки должен составить 17 евроцентов за литр. Она будет действовать до конца 2026 года. "Германия планирует ввести топливную скидку на бензин с 1 октября", - передает агентство. Согласно релизу немецких властей, мера позволит гражданам страны, а также предприятиям сэкономить в общей сложности около 2,5 миллиарда евро. При этом информации о каких-либо категориях граждан, не подпадающих под действие скидки, в тексте не приводится. Ранее такая мера уже вводилась в ФРГ в мае и июне 2026 года на фоне эскалации на Ближнем Востоке и связанным с ней ростом цен на топливо. Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 сентября констатировал, что цены на энергоносители и бензин на немецких заправках продолжают расти. В связи с этим он заверил, что правительство находится в тесном контакте с региональными властями для выработки дальнейших шагов для стабилизации цен на топливо. Сходная картина наблюдается и на рынках автомобильного топлива других крупных стран Европы. Так, в соседней Франции средняя цена на дизельное топливо тоже побила исторический рекорд, достигнутый 9 апреля, чуть более чем через месяц после начала конфликта вокруг Ирана. По данным СМИ со ссылкой на проанализированные данные более 6,5 тысячи заправок, эта цена достигла 2,4 евро за литр.

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газ, мировая экономика, германия, фрг, ближний восток, фридрих мерц