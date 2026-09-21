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В Европе запустят производство авиатоплива на основе электроэнергии

В Европе запустят производство авиатоплива на основе электроэнергии - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Европе запустят производство авиатоплива на основе электроэнергии

Германия, Австрия и Люксембург выделят более 2,1 миллиарда евро на запуск в Европе массового производства керосина для самолетов, который делают с... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T17:43+0300

2026-09-21T17:43+0300

2026-09-21T18:00+0300

газ

германия

австрия

люксембург

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БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. Германия, Австрия и Люксембург выделят более 2,1 миллиарда евро на запуск в Европе массового производства керосина для самолетов, который делают с использованием возобновляемого электричества, говорится в сообщении Федерального министерства транспорта Германии. Уточняется, что этот вид топлива должен заменить часть обычного керосина и помочь европейской авиации сократить выбросы. "Германия, Австрия и Люксембург намерены совместно ускорить развитие рынка возобновляемого керосина, производимого на основе электроэнергии в Европе. Для этого три страны запускают механизм двойного аукциона", - говорится в релизе ведомства. Представители министерства пояснили, что этот механизм сводит производителей и покупателей. "Там, где между сторонами сохраняется разрыв в цене, подключается государственная поддержка. Германия выделяет на эти цели до 2 миллиардов евро, а Австрия и Люксембург - по 60 миллионов евро каждый", - добавили в министерстве. Речь идет о топливе, которое производят не из нефти. Сначала с помощью электричества из возобновляемых источников получают водород, затем его соединяют с углеродом и получают синтетический жидкий углеводород, пригодный для использования в авиации. При производстве с соблюдением требований ЕС такое топливо должно обеспечивать существенно меньшие выбросы парниковых газов за весь жизненный цикл. Для Европы это направление становится частью масштабной перестройки рынка авиационного топлива. Евросоюз постепенно увеличивает требования к использованию такого топлива в авиации. С 2025 года авиакомпании и поставщики топлива должны обеспечивать, чтобы на него приходилось не менее 2% топлива, заправляемого в аэропортах ЕС. К 2050 году эта доля должна вырасти до 70%. Для топлива, которое производят с использованием электроэнергии, установлены отдельные требования: с 2030 года его доля должна составлять не менее 1,2%, а к 2050 году - 35%.

германия

австрия

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газ, германия, австрия, люксембург, ес