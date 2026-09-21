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В АдГ заявили об ущербе экономике Германии из-за санкций - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В АдГ заявили об ущербе экономике Германии из-за санкций
В АдГ заявили об ущербе экономике Германии из-за санкций - 21.09.2026, ПРАЙМ
В АдГ заявили об ущербе экономике Германии из-за санкций
Санкционная политика Германии нанесла ущерб прежде всего немецкой экономике, заявил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:47+0300
2026-09-21T13:47+0300
мировая экономика
германия
запад
берлин
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БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. Санкционная политика Германии нанесла ущерб прежде всего немецкой экономике, заявил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. "Санкционная политика (Германии - ред.) прежде всего нанесла ущерб немецкой экономике", - сказал Крупалла на пресс-конференции по итогам выборов в региональный парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и палату депутатов в Берлине. Крупалла подчеркнул, что крупные немецкие промышленные предприятия, особенно те, которые расположены в западной части ФРГ, переезжают в другие страны. "Это видит все больше граждан на западе страны: они понимают, что такая политика наносит нам ущерб", - подчеркнул Крупалла. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, германия, запад, берлин
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, Берлин
13:47 21.09.2026
 
В АдГ заявили об ущербе экономике Германии из-за санкций

Крупалла: санкционная политика Германии нанесла ущерб прежде всего немецкой экономике

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БЕРЛИН, 21 сен - ПРАЙМ. Санкционная политика Германии нанесла ущерб прежде всего немецкой экономике, заявил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
"Санкционная политика (Германии - ред.) прежде всего нанесла ущерб немецкой экономике", - сказал Крупалла на пресс-конференции по итогам выборов в региональный парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и палату депутатов в Берлине.
Крупалла подчеркнул, что крупные немецкие промышленные предприятия, особенно те, которые расположены в западной части ФРГ, переезжают в другие страны.
"Это видит все больше граждан на западе страны: они понимают, что такая политика наносит нам ущерб", - подчеркнул Крупалла.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
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