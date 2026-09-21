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Глава "Сибура" рассказал о последствиях внедрения ИИ

Глава "Сибура" рассказал о последствиях внедрения ИИ - 21.09.2026, ПРАЙМ

Глава "Сибура" рассказал о последствиях внедрения ИИ

ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта изменит модель управления организацией и структуру работы подразделений в... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:16+0300

2026-09-21T09:16+0300

2026-09-21T09:16+0300

технологии

сибур

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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 21 сен - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта изменит модель управления организацией и структуру работы подразделений в "Сибуре", заявил в беседе с журналистами глава компании Михаил Карисалов. "В целом верю в то, что у нас архитектура управления организацией поменяется. Структурирование работы подразделений может осуществляться совершенно по-другому, потому что последовательность сбора информации… ее верификация, интерпретация уже сегодня могут быть другими. В основном работаем над перестройкой процессов, которая приведет к другому архетипу управления", - сказал он, комментируя внедрение ИИ в "Сибуре". Карисалов подчеркнул, что компания ведет большую работу по внедрению искусственного интеллекта. Однако он отметил, что в отношении этого инструмента есть ряд фобий. "Главная фобия - что, мол, нас всех уволят. Фобия номер два, близкая к первой, - это культура недоверия и неверия, "нам все равно нужно будет проверять результат работы ИИ". И фобия номер три - более узкая, но характерная для крупных компаний, "все утечет, все обо всем узнают", - пояснил он. По словам Карисалова, в "Сибуре" считают, что если проходить через эти фобии "в приказном порядке", то приживаемость инструмента будет низкая. Поэтому в компании пошли другим путем и поощряют за внедрение ИИ. С одной стороны, "Сибур" продолжает повышать с применением этого инструмента эффективность рутинных процессов, сбора и обработки данных, а также аналитики. А с другой - он работает над тем, как можно изменить текущие тяжеловесные процессы. По словам Карисалова, эта работа идет медленно, потому что компании нужно изменить всю свою систему обработки информации. "Поэтому объединение двух красивых лозунгов про "будущее не за горами", но "в будущее возьмут не всех" - вот это, наверное, такая сегодняшняя наша работа. Это именно перестройка процессов, а не "мы уволили 20% бухгалтеров" и другие транзакции. Кстати, у нас давно в компании нет бухгалтеров, мы покупаем эту услугу", - заключил глава "Сибура".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, сибур