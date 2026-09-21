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Около семи тысяч антропоморфных роботов продали в мире в 2025 году

Около семи тысяч антропоморфных роботов продали в мире в 2025 году - 21.09.2026, ПРАЙМ

Около семи тысяч антропоморфных роботов продали в мире в 2025 году

В прошлом году в мире было продано около 7 тысяч человекоподобных роботов, сообщает информационное агентство Рейтер со ссылкой на данные Международной федерации | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:42+0300

2026-09-21T16:42+0300

2026-09-21T16:48+0300

общество

китай

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В прошлом году в мире было продано около 7 тысяч человекоподобных роботов, сообщает информационное агентство Рейтер со ссылкой на данные Международной федерации робототехники (IFR). "Согласно данным, собранным Международной федерацией робототехники, в прошлом году по всему миру было продано около 7 тысяч человекоподобных роботов для использования в промышленности и сфере профессиональных услуг", - передает Рейтер со ссылкой на данные IFR, с которыми агентство ознакомилось до публикации. Рейтер указывает, что статистика IFR основывается на данных поставщиков и национальных отраслевых ассоциаций. При этом медицинские роботы учитываются отдельно. Отмечается, что такое относительно небольшое количество контрастирует с прогнозами о буме производства в секторе в ближайшие годы, особенно в Китае - на крупнейшем в мире рынке промышленных роботов. Так, в прошлом месяце в Китае в рамках Игр роботов были продемонстрированы устройства, которые могли бегать и заниматься боксом, отмечает Рейтер. Генеральный секретарь IFR Зузанне Биллер (Susanne Bieller) сообщила Рейтеру, что количество человекоподобных моделей по-прежнему составляет "незначительную долю" от общего числа роботов во всем мире. Агентство уточняет, что чтобы соответствовать критериям IFR и быть отнесенным к категории антропоморфных, робот должен обладать человекоподобным внешним видом и автономно функционировать в среде, предназначенной для людей. При этом наличие ног не обязательно. Биллер отметила, что многие из проданных человекоподобных роботов не выполняли продуктивную работу, а были приобретены компаниями только для сбора данных для совершенствования моделей искусственного интеллекта, добавляет Рейтер. Для сравнения, по данным агентства, в 2024 году было установлено около 542 тысяч обычных промышленных роботов, а также продано еще 199 тысяч сервисных роботов для использования в сфере транспорта, гостиничного бизнеса и уборки помещений. При этом эксперты из Bank of America Global Research прогнозируют, что по итогам текущего года в мире будет продано уже 90 тысяч антропоморфных роботов, а к 2030 году их продажи достигнут 1,2 миллиона в год.

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общество , китай