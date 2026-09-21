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Гендиректор "ЭйЭмЭс" Денис Горин погиб в ДТП в Москве - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Гендиректор "ЭйЭмЭс" Денис Горин погиб в ДТП в Москве
Гендиректор "ЭйЭмЭс" Денис Горин погиб в ДТП в Москве - 21.09.2026, ПРАЙМ
Гендиректор "ЭйЭмЭс" Денис Горин погиб в ДТП в Москве
Вечером 17 сентября в Таганском районе Москвы, на пересечении улицы Большие Каменщики и Новоспасского переулка, в ДТП погиб 43-летний Денис Горин, занимавший... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:28+0300
2026-09-21T14:28+0300
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Вечером 17 сентября в Таганском районе Москвы, на пересечении улицы Большие Каменщики и Новоспасского переулка, в ДТП погиб 43-летний Денис Горин, занимавший пост генерального директора ООО "ЭйЭмЭс" ("Эссет Менеджмент Солюшнс").По предварительным данным, водитель автомобиля Bentley Bentayga при повороте не уступил дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклисту. Горин скончался на месте от полученных травм.Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.ООО "ЭйЭмЭс" специализируется на управлении фондами и вложениях в ценные бумаги. Компания управляла закрытым паевым инвестиционным фондом "Новое строительство", к которому с декабря 2024 года перешли доли в ГК ФСК и МСУ-1, ранее принадлежавшие Владимиру Воронину.После сделки Воронин вышел из состава собственников указанных активов.
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бизнес, дтп, финансы, инвестиции
Бизнес, ДТП, Финансы, инвестиции
14:28 21.09.2026
 
Гендиректор "ЭйЭмЭс" Денис Горин погиб в ДТП в Москве

Компания "ЭйЭмЭс" погибшего в ДТП Дениса Горина управляла фондом с долями в ГК ФСК

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Вечером 17 сентября в Таганском районе Москвы, на пересечении улицы Большие Каменщики и Новоспасского переулка, в ДТП погиб 43-летний Денис Горин, занимавший пост генерального директора ООО "ЭйЭмЭс" ("Эссет Менеджмент Солюшнс").
По предварительным данным, водитель автомобиля Bentley Bentayga при повороте не уступил дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклисту. Горин скончался на месте от полученных травм.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
ООО "ЭйЭмЭс" специализируется на управлении фондами и вложениях в ценные бумаги. Компания управляла закрытым паевым инвестиционным фондом "Новое строительство", к которому с декабря 2024 года перешли доли в ГК ФСК и МСУ-1, ранее принадлежавшие Владимиру Воронину.
После сделки Воронин вышел из состава собственников указанных активов.
 
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