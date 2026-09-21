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Названы самые популярные города для новогоднего отдыха - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Названы самые популярные города для новогоднего отдыха
Названы самые популярные города для новогоднего отдыха - 21.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные города для новогоднего отдыха
Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список востребованных городов для бюджетного новогоднего отдыха российских туристов по стране, рассказали РИА Новости в... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T05:06+0300
2026-09-21T05:06+0300
бизнес
туризм
россия
вологда
тверь
нижний новгород
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список востребованных городов для бюджетного новогоднего отдыха российских туристов по стране, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок". "В топ самых бюджетных востребованных направлений на праздники входят следующие: Тверь - средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах города на праздничные выходные составляет 5,6 тысячи рублей, Вологда - 5,7 тысячи рублей, Кисловодск - 5 900 рублей", - выяснили в сервисе. По данным аналитиков, в список также вошли Мурманск со средней стоимостью ночи 6,2 тысячи рублей и Калининград - 6,3 тысячи. При этом в число самых популярных направлений для поездок на новогодние праздники у самостоятельных туристов также входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль и Эсто-Садок. Аналитики также поделились, что количество бронирований в Вологде увеличилось на 42% в годовом выражении - на рост интереса к направлению могло повлиять то, что город в этом году был выбран Новогодней столицей России. "В Нижнем Новгороде спрос на размещение вырос на 21%, в Ярославле - на 4%", - заключили в сервисе.
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5
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бизнес, туризм, россия, вологда, тверь, нижний новгород
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Вологда, ТВЕРЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
05:06 21.09.2026
 
Названы самые популярные города для новогоднего отдыха

"Островок": Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список бюджетных направлений на Новый год

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список востребованных городов для бюджетного новогоднего отдыха российских туристов по стране, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок".
"В топ самых бюджетных востребованных направлений на праздники входят следующие: Тверь - средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах города на праздничные выходные составляет 5,6 тысячи рублей, Вологда - 5,7 тысячи рублей, Кисловодск - 5 900 рублей", - выяснили в сервисе.
По данным аналитиков, в список также вошли Мурманск со средней стоимостью ночи 6,2 тысячи рублей и Калининград - 6,3 тысячи.
При этом в число самых популярных направлений для поездок на новогодние праздники у самостоятельных туристов также входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль и Эсто-Садок.
Аналитики также поделились, что количество бронирований в Вологде увеличилось на 42% в годовом выражении - на рост интереса к направлению могло повлиять то, что город в этом году был выбран Новогодней столицей России. "В Нижнем Новгороде спрос на размещение вырос на 21%, в Ярославле - на 4%", - заключили в сервисе.
 
БизнесТуризмРОССИЯВологдаТВЕРЬНИЖНИЙ НОВГОРОД
 
 
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