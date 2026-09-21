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В Госдуме рассказали о доходах от управления госимуществом

В Госдуме рассказали о доходах от управления госимуществом - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о доходах от управления госимуществом

Управление госимуществом принесло федеральному бюджету 307 миллиардов рублей за первое полугодие 2026 года, а продажа имущества - еще свыше 260 миллиардов,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T20:35+0300

2026-09-21T20:35+0300

2026-09-21T20:35+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Управление госимуществом принесло федеральному бюджету 307 миллиардов рублей за первое полугодие 2026 года, а продажа имущества - еще свыше 260 миллиардов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "За первое полугодие 2026 года управление госимуществом дало федеральному бюджету 307 миллиардов рублей. Продажа имущества принесла еще свыше 260 миллиардов. По итогам года поступления от таких сделок оцениваются в 331 миллиард рублей", - сказал Гаврилов. По его словам, в России государству принадлежат крупные компании, пакеты акций и тысячи объектов имущества, задача состоит в том, чтобы эта собственность приносила стране больше денег и одновременно помогала развивать производство. Глава думского комитета отметил, что продажа дает разовый доход, тогда как доля в работающей компании способна приносить часть прибыли год за годом, поэтому перед каждой сделкой нужно считать, какой вариант выгоднее. Гаврилов также рассказал о выходе госкомпаний на биржу. По его словам, компания может выпустить дополнительные акции, продать их инвесторам и получить деньги на новые мощности, оборудование и технологии, при этом государство сохраняет контрольный пакет. Чтобы такой механизм работал, инвестор должен видеть, чем занимается предприятие, сколько зарабатывает и кто отвечает за решения, подчеркнул он. "Крупному инвестору также должно быть экономически оправданно входить в капитал предприятия. Сейчас покупка свыше 30% акций публичной компании в ряде случаев обязывает его предложить остальным владельцам продать ему их акции. Обсуждается повышение этого порога до 50%. Это сократит расходы при покупке крупного пакета", - добавил парламентарий. Гаврилов уточнил, что еще один источник долгих денег для предприятий связан с пенсионными накоплениями и крупными фондами: обсуждается расширение возможностей вкладывать такие средства в акции новых компаний, выходящих на биржу. "Работа идет и с самим государственным имуществом. В 2025 году в хозяйственное использование вернули более 3,3 тысячи объектов, на 2026 год поставлена задача вовлечь свыше 8 тысяч. За нынешний созыв принято более 20 федеральных законов, связанных с доходами от госимущества, выплатами госкомпаний государству, обязанностями новых собственников и сохранением контроля над стратегически значимыми предприятиями", - рассказал он. Законодатель считает, что государственный актив должен приносить деньги, получать средства на развитие и давать экономике новые производства, мощности и рабочие места.

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россия, госдума, кпрф