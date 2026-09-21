https://1prime.ru/20260921/gretsija-873506619.html

Moody's улучшило прогноз по рейтингу Греции до позитивного

Moody's улучшило прогноз по рейтингу Греции до позитивного - 21.09.2026, ПРАЙМ

Moody's улучшило прогноз по рейтингу Греции до позитивного

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу эмитента Греции на уровне "Baa3" до позитивного со стабильного, а | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:21+0300

2026-09-21T12:21+0300

2026-09-21T12:27+0300

финансы

мировая экономика

кипр

греция

moody's

moody's

s&p

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873506619.jpg?1789982867

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу эмитента Греции на уровне "Baa3" до позитивного со стабильного, а S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Кипра в иностранной и национальной валютах до уровня "A", прогноз позитивный, следует из релизов международных рейтинговых агентств. Согласно сообщению Moody's, сам долгосрочный рейтинг Греции был сохранен. Рейтинг приоритетного необеспеченного долга также остался на уровне "Baa3". Рейтинги необеспеченных облигаций в иностранной валюте и программы среднесрочных облигаций подтверждены на уровне "(P)Baa3", рейтинг краткосрочных программ в иностранной валюте - на отметке "(P)P-3". Отмечается, что изменение прогноза на позитивный отражает наличие рисков, способных улучшить кредитный профиль Греции. Внимание властей к структурным экономическим и институциональным реформам обеспечивает рост экономической и бюджетной устойчивости, который, по прогнозам, превзойдет текущие ожидания. Позитивный прогноз также поддерживается растущей уверенностью аналитиков в том, что недавние бюджетные достижения страны, включая политический консенсус относительно сохранения курса на снижение долговой нагрузки, окажутся устойчивыми к колебаниям экономического цикла. Подтверждение рейтингов Греции на уровне "Baa3" отражает успешную реализацию реформ в стране, а также значительные улучшения в сфере государственных финансов. Кроме того, учитываются такие проблемы, как сохраняющийся высокий государственный долг, крупные внешние дисбалансы, небольшой рост производительности и значительный объем проблемных долгов за пределами банковской системы. Между тем, согласно сообщению S&P Global Ratings, агентство повысило краткосрочные суверенные рейтинги Кипра в обеих валютах с "A-2" до "A-1". Отмечается, что позитивный прогноз отражает вероятность дальнейшего улучшения внешних финансовых показателей Кипра и более быстрого, чем ожидалось, снижения внешней уязвимости страны на фоне устойчивого сокращения чистой внешней долговой нагрузки. Несмотря на то что на Кипре фиксируется дефицит счета текущих операций, он, как правило, с избытком покрывается чистым притоком прямых иностранных инвестиций, что способствует продолжающемуся в последние годы снижению объема внешнего долга. Аналитики агентства также ожидают, что последствия ближневосточного конфликта для Кипра будут ограниченными, но, вероятно, сохранятся и в 2027 году, включая краткосрочное снижение туристического потока, инфляционное давление и дефицит текущего счета, который еще больше увеличится из-за роста цен на импорт энергоносителей. По прогнозу S&P, в 2026 году рост ВВП Кипра составит 2,7%. При этом ВВП на душу населения может достигать 50,5 тысяч долларов к 2028 году.

кипр

греция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, кипр, греция, moody's, moody's, s&p