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Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза
Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза - 21.09.2026, ПРАЙМ
Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза
Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза в годовом выражении и в полтора раза - в месячном, до максимальных с начала года 906 тысяч... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T19:47+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза в годовом выражении и в полтора раза - в месячном, до максимальных с начала года 906 тысяч долларов, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
При этом по итогам восьми месяцев года импорт российской свинины Грузией сократился на 45%, до 4,85 миллиона долларов.
Россия среди поставщиков свинины в Грузию расположилась на втором месте. Первое заняла Бразилия с 5,4 миллиона долларов. Также свинина приезжала из Испании (182 тысячи долларов), Германии (85 тысяч) и Аргентины (44 тысячи).
Кроме того, в августе Грузия импортировала из России мясо и субпродукты домашней птицы - на максимальную с прошлого ноября сумму в 241 тысячу долларов. Это на 30% больше, чем в июле, и на 25% больше, чем в прошлом августе. Суммарные поставки птицы за восемь месяцев достигли 1,2 миллиона долларов (-8%).
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россия, грузия, бразилия, испания
РОССИЯ, ГРУЗИЯ, БРАЗИЛИЯ, ИСПАНИЯ
Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза
Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза в годовом выражении и в полтора раза - в месячном, до максимальных с начала года 906 тысяч долларов, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
При этом по итогам восьми месяцев года импорт российской свинины Грузией сократился на 45%, до 4,85 миллиона долларов.
Россия среди поставщиков свинины в Грузию расположилась на втором месте. Первое заняла Бразилия с 5,4 миллиона долларов. Также свинина приезжала из Испании (182 тысячи долларов), Германии (85 тысяч) и Аргентины (44 тысячи).
Кроме того, в августе Грузия импортировала из России мясо и субпродукты домашней птицы - на максимальную с прошлого ноября сумму в 241 тысячу долларов. Это на 30% больше, чем в июле, и на 25% больше, чем в прошлом августе. Суммарные поставки птицы за восемь месяцев достигли 1,2 миллиона долларов (-8%).