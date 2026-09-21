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Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза

Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза - 21.09.2026, ПРАЙМ

Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза

Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза в годовом выражении и в полтора раза - в месячном, до максимальных с начала года 906 тысяч... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T19:47+0300

2026-09-21T19:47+0300

2026-09-21T19:47+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза в годовом выражении и в полтора раза - в месячном, до максимальных с начала года 906 тысяч долларов, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости. При этом по итогам восьми месяцев года импорт российской свинины Грузией сократился на 45%, до 4,85 миллиона долларов. Россия среди поставщиков свинины в Грузию расположилась на втором месте. Первое заняла Бразилия с 5,4 миллиона долларов. Также свинина приезжала из Испании (182 тысячи долларов), Германии (85 тысяч) и Аргентины (44 тысячи). Кроме того, в августе Грузия импортировала из России мясо и субпродукты домашней птицы - на максимальную с прошлого ноября сумму в 241 тысячу долларов. Это на 30% больше, чем в июле, и на 25% больше, чем в прошлом августе. Суммарные поставки птицы за восемь месяцев достигли 1,2 миллиона долларов (-8%).

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