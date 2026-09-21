https://1prime.ru/20260921/guardian-873528089.html

Guardian допустила приближение нового финансового кризиса

Guardian допустила приближение нового финансового кризиса - 21.09.2026, ПРАЙМ

Guardian допустила приближение нового финансового кризиса

Британская газета Guardian допускает возможность приближения нового финансового кризиса на фоне текущих сентябрьских событий с ростом цен на нефть, распродажи... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:44+0300

2026-09-21T18:44+0300

2026-09-21T18:44+0300

мировая экономика

ормузский пролив

великобритания

сша

lehman brothers

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873528089.jpg?1790005445

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Британская газета Guardian допускает возможность приближения нового финансового кризиса на фоне текущих сентябрьских событий с ростом цен на нефть, распродажи гособлигаций по всему миру и предупреждений о рисках в области искусственного интеллекта (ИИ). Автор статьи отмечает, что исторически сентябрь часто становился месяцем начала финансовых кризисов: в этом месяце в 1931 году Великобритания отказалась от золотого стандарта, в 1992 году фунт стерлингов был исключен из европейского механизма обменных курсов, а в 2008 началась мировая рецессия после краха банка Lehman Brothers. "В этом сентябре снова есть причины для беспокойства. Цены на нефть растут, что вызывает рост цен на бензин и дизельное топливо и увеличивает давление на стоимость жизни. По всему миру распродают гособлигации. Раздаются предупреждения руководителей компаний в сфере ИИ о том, что было бы мудрым решением замедлить развитие их отрасли. Все вместе - это ингредиенты для еще одного неспокойного сентября", - пишет издание. Автор при этом оговаривается, что все это может оказаться ложной тревогой, поскольку, например, последствия закрытия Ормузского пролива пока были менее серьезными, чем ожидалось. Он также допустил, что страх, охвативший рынки облигаций, тоже может быстро пройти. "Если не сейчас, то рано или поздно будет еще один финансовый кризис. Люди забывают. Они успокаиваются сами. Они не обращают внимание на напряженность на финансовых рынках, которым позволили стать слишком большими и влиятельными. Поэтому, хотя недавние события могут утихнуть, также было бы разумным подготовить план на еще один сентябрьский кризис. Просто на всякий случай", - добавляет издание. Из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ормузский пролив

великобритания

сша

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мировая экономика, ормузский пролив, великобритания, сша, lehman brothers