https://1prime.ru/20260921/gubkin-873489800.html
Голосование на выборах в Госдуму завершилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке
Голосование на выборах в Госдуму завершилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке - 21.09.2026, ПРАЙМ
Голосование на выборах в Госдуму завершилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке
Голосование на выборах в Госдуму завершилось в посольстве России в Вашингтоне и в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке, передают корреспонденты РИА Новости. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T03:06+0300
2026-09-21T03:06+0300
2026-09-21T03:11+0300
общество
вашингтон
нью-йорк
сша
госдума
выборы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873489800.jpg?1789949483
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в Госдуму завершилось в посольстве России в Вашингтоне и в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке, передают корреспонденты РИА Новости.Избирательные участки в обеих дипмиссиях работали с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 15:00 воскресенья до 03:00 понедельника мск). В частности, в Вашингтоне участок открыл и закрыл посол РФ в США Александр Дарчиев.В целом выборы прошли в спокойной обстановке. У посольства в Вашингтоне и у генконсульства в Нью-Йорке собрались небольшие группки протестующих с антироссийскими лозунгами, но они не нарушали общественных порядок, и все обошлось без инцидентов.Немногочисленные полицейские полностью контролировали ситуацию.Еще один избирательный участок – в консульстве РФ в Хьюстоне – завершит работу в 20:00 по местному времени (04:00 мск понедельника).Выборы различного уровня проходили в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.
вашингтон
нью-йорк
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , вашингтон, нью-йорк, сша, госдума, выборы
Общество , ВАШИНГТОН, Нью-Йорк, США, Госдума, Выборы
Голосование на выборах в Госдуму завершилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в Госдуму завершилось в посольстве России в Вашингтоне и в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке, передают корреспонденты РИА Новости.
Избирательные участки в обеих дипмиссиях работали с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 15:00 воскресенья до 03:00 понедельника мск). В частности, в Вашингтоне участок открыл и закрыл посол РФ в США Александр Дарчиев.
В целом выборы прошли в спокойной обстановке. У посольства в Вашингтоне и у генконсульства в Нью-Йорке собрались небольшие группки протестующих с антироссийскими лозунгами, но они не нарушали общественных порядок, и все обошлось без инцидентов.
Немногочисленные полицейские полностью контролировали ситуацию.
Еще один избирательный участок – в консульстве РФ в Хьюстоне – завершит работу в 20:00 по местному времени (04:00 мск понедельника).
Выборы различного уровня проходили в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.