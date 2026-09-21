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Голосование на выборах в Госдуму завершилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Голосование на выборах в Госдуму завершилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке
Голосование на выборах в Госдуму завершилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке - 21.09.2026, ПРАЙМ
Голосование на выборах в Госдуму завершилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке
Голосование на выборах в Госдуму завершилось в посольстве России в Вашингтоне и в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке, передают корреспонденты РИА Новости. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T03:06+0300
2026-09-21T03:11+0300
общество
вашингтон
нью-йорк
сша
госдума
выборы
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в Госдуму завершилось в посольстве России в Вашингтоне и в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке, передают корреспонденты РИА Новости.Избирательные участки в обеих дипмиссиях работали с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 15:00 воскресенья до 03:00 понедельника мск). В частности, в Вашингтоне участок открыл и закрыл посол РФ в США Александр Дарчиев.В целом выборы прошли в спокойной обстановке. У посольства в Вашингтоне и у генконсульства в Нью-Йорке собрались небольшие группки протестующих с антироссийскими лозунгами, но они не нарушали общественных порядок, и все обошлось без инцидентов.Немногочисленные полицейские полностью контролировали ситуацию.Еще один избирательный участок – в консульстве РФ в Хьюстоне – завершит работу в 20:00 по местному времени (04:00 мск понедельника).Выборы различного уровня проходили в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.
вашингтон
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общество , вашингтон, нью-йорк, сша, госдума, выборы
Общество , ВАШИНГТОН, Нью-Йорк, США, Госдума, Выборы
03:06 21.09.2026 (обновлено: 03:11 21.09.2026)
 
Голосование на выборах в Госдуму завершилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в Госдуму завершилось в посольстве России в Вашингтоне и в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке, передают корреспонденты РИА Новости.
Избирательные участки в обеих дипмиссиях работали с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 15:00 воскресенья до 03:00 понедельника мск). В частности, в Вашингтоне участок открыл и закрыл посол РФ в США Александр Дарчиев.
В целом выборы прошли в спокойной обстановке. У посольства в Вашингтоне и у генконсульства в Нью-Йорке собрались небольшие группки протестующих с антироссийскими лозунгами, но они не нарушали общественных порядок, и все обошлось без инцидентов.
Немногочисленные полицейские полностью контролировали ситуацию.
Еще один избирательный участок – в консульстве РФ в Хьюстоне – завершит работу в 20:00 по местному времени (04:00 мск понедельника).
Выборы различного уровня проходили в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоВАШИНГТОННью-ЙоркСШАГосдумаВыборы
 
 
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