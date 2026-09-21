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Halliburton подписала соглашения с Eneva и WESCA

Halliburton подписала соглашения с Eneva и WESCA - 21.09.2026, ПРАЙМ

Halliburton подписала соглашения с Eneva и WESCA

Американская нефтесервисная компания Halliburton подписала соглашения с бразильской Eneva и венесуэльским оператором WESCA, направленные на содействие развитию... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:15+0300

2026-09-21T16:15+0300

2026-09-21T16:15+0300

венесуэла

бразилия

техас

halliburton

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Halliburton подписала соглашения с бразильской Eneva и венесуэльским оператором WESCA, направленные на содействие развитию нефтегазовой инфраструктуры в Венесуэле, следует из пресс-релиза Halliburton. "Halliburton объявила о подписании меморандумов о взаимопонимании с Eneva и WESCA с целью содействия развитию энергетического сектора в Венесуэле и оказания помощи клиентам в реализации проектов в нефтегазовой отрасли страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что Halliburton и Eneva будут сотрудничать с целью выявления и реализации возможностей развития в Венесуэле, а заключенное соглашение дополняет существующие отношения между компаниями в Бразилии. Вместе с WESCA Halliburton будет оказывать поддержку в оценке месторождений и планировании их разработки в Венесуэле. В настоящее время компании совместно работают над углублением понимания нефтегазовых залежей, а также содействуют принятию решений о разработке месторождений с помощью цифровых технологий и интерпретации данных о недрах. Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет более 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).

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венесуэла, бразилия, техас, halliburton