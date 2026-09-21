https://1prime.ru/20260921/halliburton-873519900.html
Halliburton подписала соглашения с Eneva и WESCA
Halliburton подписала соглашения с Eneva и WESCA - 21.09.2026, ПРАЙМ
Halliburton подписала соглашения с Eneva и WESCA
Американская нефтесервисная компания Halliburton подписала соглашения с бразильской Eneva и венесуэльским оператором WESCA, направленные на содействие развитию... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:15+0300
2026-09-21T16:15+0300
2026-09-21T16:15+0300
венесуэла
бразилия
техас
halliburton
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Halliburton подписала соглашения с бразильской Eneva и венесуэльским оператором WESCA, направленные на содействие развитию нефтегазовой инфраструктуры в Венесуэле, следует из пресс-релиза Halliburton.
"Halliburton объявила о подписании меморандумов о взаимопонимании с Eneva и WESCA с целью содействия развитию энергетического сектора в Венесуэле и оказания помощи клиентам в реализации проектов в нефтегазовой отрасли страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Halliburton и Eneva будут сотрудничать с целью выявления и реализации возможностей развития в Венесуэле, а заключенное соглашение дополняет существующие отношения между компаниями в Бразилии.
Вместе с WESCA Halliburton будет оказывать поддержку в оценке месторождений и планировании их разработки в Венесуэле. В настоящее время компании совместно работают над углублением понимания нефтегазовых залежей, а также содействуют принятию решений о разработке месторождений с помощью цифровых технологий и интерпретации данных о недрах.
Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет более 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).
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ВЕНЕСУЭЛА, БРАЗИЛИЯ, ТЕХАС, Halliburton
Halliburton подписала соглашения с Eneva и WESCA
Halliburton содействует развитию нефтегазовой инфраструктуры в Венесуэле
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Halliburton подписала соглашения с бразильской Eneva и венесуэльским оператором WESCA, направленные на содействие развитию нефтегазовой инфраструктуры в Венесуэле, следует из пресс-релиза Halliburton.
"Halliburton объявила о подписании меморандумов о взаимопонимании с Eneva и WESCA с целью содействия развитию энергетического сектора в Венесуэле и оказания помощи клиентам в реализации проектов в нефтегазовой отрасли страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Halliburton и Eneva будут сотрудничать с целью выявления и реализации возможностей развития в Венесуэле, а заключенное соглашение дополняет существующие отношения между компаниями в Бразилии.
Вместе с WESCA Halliburton будет оказывать поддержку в оценке месторождений и планировании их разработки в Венесуэле. В настоящее время компании совместно работают над углублением понимания нефтегазовых залежей, а также содействуют принятию решений о разработке месторождений с помощью цифровых технологий и интерпретации данных о недрах.
Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет более 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).