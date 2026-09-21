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Моисеев: ИИ может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактами

Моисеев: ИИ может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактами - 21.09.2026, ПРАЙМ

Моисеев: ИИ может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактами

Внедрение искусственного интеллекта в закупочную сферу может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой, он может в значительной степени | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:20+0300

2026-09-21T11:20+0300

2026-09-21T11:20+0300

технологии

россия

алексей моисеев

совет федерации

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта в закупочную сферу может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой, он может в значительной степени анализировать нормативную базу, цены, рынок, а также составлять проект договора, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. На Московском финансовом форуме (МФФ) на сессии "Автоматизация и искусственный интеллект - помощники участников контрактной системы" Моисеева спросили, какие задачи он видит перед искусственным интеллектом, перед автоматизацией по совершенствованию контрактной системы РФ и кому она будет помогать - контролирующим органам или участникам закупок. ИИ может создать, помогать и подсказывать в определенных процессах, но решение все равно будет принимать человек, отметил Моисеев. "Искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для поставщиков. Для заказчиков он сможет выполнять большую часть функций. В принципе нет ничего из того, что сейчас делает заказчик, что не может делать искусственный интеллект. Искусственный интеллект может и должен, и мы ровно такой план себе и наметили, реализовать функции изучения нормативной базы", - начал перечислять он. "Искусственный интеллект, конечно же, может и должен уметь проверить рынок и определить минимальные требования контракта. Точно так же искусственный интеллект должен составить проект договора и проверить его", - продолжил замминистра. Кроме того, в том огромном количестве закупок, который происходит сегодня, без помощи искусственного интеллекта выявить нарушения невозможно, подчеркнул Моисеев. Модератор сессии вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев зачитал в ходе дискуссии ответ искусственного интеллекта на вопрос, чем он может помочь в сфере закупок. По словам Журавлева, ИИ ответил с юмором: "Я найду поставщика, сравню цены, подготовлю договор, а потом заказчик все равно позвонит своему старому знакомому и купит все у него. Но я буду рядом и буду молча осуждать". Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, алексей моисеев, совет федерации