https://1prime.ru/20260921/ilona-873529920.html
Компания Илона Маска представила новую модель искусственного интеллекта
Компания Илона Маска представила новую модель искусственного интеллекта - 21.09.2026, ПРАЙМ
Компания Илона Маска представила новую модель искусственного интеллекта
Компания Илона Маска xAI сообщила о выходе новой модели искусственного интеллекта Grok 4.7. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T19:50+0300
2026-09-21T19:50+0300
2026-09-21T19:50+0300
технологии
xai
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Компания Илона Маска xAI сообщила о выходе новой модели искусственного интеллекта Grok 4.7.
"Grok 4.7 - наша самая функциональная модель для программирования и интеллектуальной работы. Она дольше работает над сложными задачами, тщательнее проверяет результаты своей работы и оснащена нашими лучшими на сегодняшний день механизмами безопасности", - говорится в релизе xAI.
Среди улучшений Grok 4.7 указываются: использование более объемной базовой модели, которая по сравнению с Grok 4.6 лучше проверяет собственную работу, обрабатывает более длинный контекст, а также решает задачи диалогового характера и эффективнее осуществляет общую интеллектуальную работу.
Grok 4.7 также лучше справляется с созданием специализированных документов и презентаций, в частности в области медицины, финансов и юриспруденции.
Отмечается, что Grok 4.7 был создан на основе нового набора защитных механизмов - модель пропускает только 3,3% рискованных запросов двойного назначения.
Компания указывает, что Grok 4.7 уже доступен в Cursor и Grok Build, а также через API Grok, сторонние инструментарии для программирования, маршрутизаторы моделей и облачные платформы.
Стоимость модели начинается от 2 долларов за миллион входных токенов и 6 долларов за миллион выходных токенов. Компания также предлагает модели с удвоенной скоростью обработки данных. Их цена в два раза превышает стандартную.
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технологии, xai
Компания Илона Маска представила новую модель искусственного интеллекта
Компания Илона Маска xAI сообщила о выходе новой модели искусственного интеллекта Grok 4.7
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Компания Илона Маска xAI сообщила о выходе новой модели искусственного интеллекта Grok 4.7.
"Grok 4.7 - наша самая функциональная модель для программирования и интеллектуальной работы. Она дольше работает над сложными задачами, тщательнее проверяет результаты своей работы и оснащена нашими лучшими на сегодняшний день механизмами безопасности", - говорится в релизе xAI.
Среди улучшений Grok 4.7 указываются: использование более объемной базовой модели, которая по сравнению с Grok 4.6 лучше проверяет собственную работу, обрабатывает более длинный контекст, а также решает задачи диалогового характера и эффективнее осуществляет общую интеллектуальную работу.
Grok 4.7 также лучше справляется с созданием специализированных документов и презентаций, в частности в области медицины, финансов и юриспруденции.
Отмечается, что Grok 4.7 был создан на основе нового набора защитных механизмов - модель пропускает только 3,3% рискованных запросов двойного назначения.
Компания указывает, что Grok 4.7 уже доступен в Cursor и Grok Build, а также через API Grok, сторонние инструментарии для программирования, маршрутизаторы моделей и облачные платформы.
Стоимость модели начинается от 2 долларов за миллион входных токенов и 6 долларов за миллион выходных токенов. Компания также предлагает модели с удвоенной скоростью обработки данных. Их цена в два раза превышает стандартную.