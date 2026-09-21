https://1prime.ru/20260921/ilona-873529920.html

Компания Илона Маска представила новую модель искусственного интеллекта

Компания Илона Маска представила новую модель искусственного интеллекта - 21.09.2026, ПРАЙМ

Компания Илона Маска представила новую модель искусственного интеллекта

Компания Илона Маска xAI сообщила о выходе новой модели искусственного интеллекта Grok 4.7. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T19:50+0300

2026-09-21T19:50+0300

2026-09-21T19:50+0300

технологии

xai

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Компания Илона Маска xAI сообщила о выходе новой модели искусственного интеллекта Grok 4.7. "Grok 4.7 - наша самая функциональная модель для программирования и интеллектуальной работы. Она дольше работает над сложными задачами, тщательнее проверяет результаты своей работы и оснащена нашими лучшими на сегодняшний день механизмами безопасности", - говорится в релизе xAI. Среди улучшений Grok 4.7 указываются: использование более объемной базовой модели, которая по сравнению с Grok 4.6 лучше проверяет собственную работу, обрабатывает более длинный контекст, а также решает задачи диалогового характера и эффективнее осуществляет общую интеллектуальную работу. Grok 4.7 также лучше справляется с созданием специализированных документов и презентаций, в частности в области медицины, финансов и юриспруденции. Отмечается, что Grok 4.7 был создан на основе нового набора защитных механизмов - модель пропускает только 3,3% рискованных запросов двойного назначения. Компания указывает, что Grok 4.7 уже доступен в Cursor и Grok Build, а также через API Grok, сторонние инструментарии для программирования, маршрутизаторы моделей и облачные платформы. Стоимость модели начинается от 2 долларов за миллион входных токенов и 6 долларов за миллион выходных токенов. Компания также предлагает модели с удвоенной скоростью обработки данных. Их цена в два раза превышает стандартную.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, xai