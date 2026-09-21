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Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи в Россию сократился на 63% - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи в Россию сократился на 63%
Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи в Россию сократился на 63% - 21.09.2026, ПРАЙМ
Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи в Россию сократился на 63%
Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи в Россию по итогам января-августа текущего года сократился на 63% и составил 23 тысячи единиц, сообщил директор... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:19+0300
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бизнес
россия
южная корея
китай
kia
chevrolet
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи в Россию по итогам января-августа текущего года сократился на 63% и составил 23 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 8 месяцев текущего года напрямую из Южной Кореи в Россию ввезли 23 тысячи легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это на 63% меньше, чем в январе-августе прошлого года (61,6 тысячи штук)", - написал он в своем Telegram-канале. В пятерку самых популярных автомобилей, ввозимых в Россию, вошли Kia K3 (2318 штук), Kia K5 (1884 штуки), Hyundai Avante (1515 штук), Hyundai Sonata (1447 штук), Chevrolet Trailblazer (1330 штук). Аналитик отметил, что доля автомобилей с пробегом мощнее 160 лошадиных сил в импорте подержанных машин из Южной Кореи в текущем году составляет всего 12%, тогда как за аналогичный период прошлого года на такие автомобили приходилось 84% корейского импорта б/у машин. "Именно введение планки льготного утиля и привело к существенному сокращению импорта авто с пробегом из Южной Кореи. Многие поставщики переключились на Китай, где выбор маломощных автомобилей гораздо шире", - пояснил Целиков.
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бизнес, россия, южная корея, китай, kia, chevrolet
Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, Kia, Chevrolet
17:19 21.09.2026
 
Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи в Россию сократился на 63%

"Автостат": импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи в Россию сократился на 63%

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи в Россию по итогам января-августа текущего года сократился на 63% и составил 23 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 8 месяцев текущего года напрямую из Южной Кореи в Россию ввезли 23 тысячи легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это на 63% меньше, чем в январе-августе прошлого года (61,6 тысячи штук)", - написал он в своем Telegram-канале.
В пятерку самых популярных автомобилей, ввозимых в Россию, вошли Kia K3 (2318 штук), Kia K5 (1884 штуки), Hyundai Avante (1515 штук), Hyundai Sonata (1447 штук), Chevrolet Trailblazer (1330 штук).
Аналитик отметил, что доля автомобилей с пробегом мощнее 160 лошадиных сил в импорте подержанных машин из Южной Кореи в текущем году составляет всего 12%, тогда как за аналогичный период прошлого года на такие автомобили приходилось 84% корейского импорта б/у машин.
"Именно введение планки льготного утиля и привело к существенному сокращению импорта авто с пробегом из Южной Кореи. Многие поставщики переключились на Китай, где выбор маломощных автомобилей гораздо шире", - пояснил Целиков.
 
БизнесРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯКИТАЙKiaChevrolet
 
 
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