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Импорт пшеницы из России в Грузию в августе вырос почти вдвое - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Импорт пшеницы из России в Грузию в августе вырос почти вдвое
Импорт пшеницы из России в Грузию в августе вырос почти вдвое - 21.09.2026, ПРАЙМ
Импорт пшеницы из России в Грузию в августе вырос почти вдвое
Импорт Грузией пшеницы из России в августе вырос почти вдвое, достигнув максимума с лета 2020 года, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T19:05+0300
2026-09-21T19:05+0300
сельское хозяйство
россия
грузия
казахстан
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Импорт Грузией пшеницы из России в августе вырос почти вдвое, достигнув максимума с лета 2020 года, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, за август 2026 года из России в Грузию прибыло пшеницы на 15,8 миллиона долларов - максимум с августа 2020 года (19,6 миллиона). За месяц объем грузинского импорта вырос в 1,9 раза, а в годовом выражении - в полтора раза. Суммарный импорт за январь-август тоже вырос: на 32%, до 66 миллионов долларов. Россия по итогам месяца остается практически единственным поставщиком пшеницы в Грузию. Кроме нее пшеница также поставлялась из Казахстана - лишь на 145 тысяч долларов. Также в августе грузины закупали у россиян кукурузу - на минимальные с апреля 654 тысячи долларов (-29% за месяц), гречку - на 583 тысячи (рост в 2 раза), а еще овес (на 15 тысяч долларов) и рис (на 12 тысяч).
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сельское хозяйство, россия, грузия, казахстан
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, КАЗАХСТАН
19:05 21.09.2026
 
Импорт пшеницы из России в Грузию в августе вырос почти вдвое

Импорт пшеницы из России в Грузию в августе вырос почти вдвое

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Импорт Грузией пшеницы из России в августе вырос почти вдвое, достигнув максимума с лета 2020 года, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Так, за август 2026 года из России в Грузию прибыло пшеницы на 15,8 миллиона долларов - максимум с августа 2020 года (19,6 миллиона). За месяц объем грузинского импорта вырос в 1,9 раза, а в годовом выражении - в полтора раза.
Суммарный импорт за январь-август тоже вырос: на 32%, до 66 миллионов долларов.
Россия по итогам месяца остается практически единственным поставщиком пшеницы в Грузию. Кроме нее пшеница также поставлялась из Казахстана - лишь на 145 тысяч долларов.
Также в августе грузины закупали у россиян кукурузу - на минимальные с апреля 654 тысячи долларов (-29% за месяц), гречку - на 583 тысячи (рост в 2 раза), а еще овес (на 15 тысяч долларов) и рис (на 12 тысяч).
 
Сельское хозяйствоРОССИЯГРУЗИЯКАЗАХСТАН
 
 
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