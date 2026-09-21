Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия и Новая Зеландия согласовали соглашение о свободной торговле - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/indija-873508806.html
Индия и Новая Зеландия согласовали соглашение о свободной торговле
Индия и Новая Зеландия согласовали соглашение о свободной торговле - 21.09.2026, ПРАЙМ
Индия и Новая Зеландия согласовали соглашение о свободной торговле
Индия и Новая Зеландия согласовали все вопросы по соглашению о свободной торговле между странами, документ вступит в силу 20 октября, сообщили в посольстве... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:03+0300
2026-09-21T13:05+0300
мировая экономика
индия
новая зеландия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873508806.jpg?1789985152
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Индия и Новая Зеландия согласовали все вопросы по соглашению о свободной торговле между странами, документ вступит в силу 20 октября, сообщили в посольстве Индии в Новой Зеландии. "Верховный комиссар Муанпуи Саяви и министр Тодд Макклей официально обменялись дипломатическими нотами, подтверждающими завершение соответствующих внутригосударственных правовых процедур в отношении соглашения о свободной торговле между Индией и Новой Зеландией, что открывает путь к его вступлению в силу с 20 октября 2026 года", - говорится в сообщении дипломатического представительства Индии в соцсети X. Соглашение о свободной торговле между Индией и Новой Зеландией было подписано в Нью-Дели в апреле. Документ подписали министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял и министр торговли и инвестиций Новой Зеландии Тодд Макклей.
индия
новая зеландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индия, новая зеландия
Мировая экономика, ИНДИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
13:03 21.09.2026 (обновлено: 13:05 21.09.2026)
 
Индия и Новая Зеландия согласовали соглашение о свободной торговле

Соглашение о ЗСТ между Индией и Новой Зеландией вступит в силу 20 октября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Индия и Новая Зеландия согласовали все вопросы по соглашению о свободной торговле между странами, документ вступит в силу 20 октября, сообщили в посольстве Индии в Новой Зеландии.
"Верховный комиссар Муанпуи Саяви и министр Тодд Макклей официально обменялись дипломатическими нотами, подтверждающими завершение соответствующих внутригосударственных правовых процедур в отношении соглашения о свободной торговле между Индией и Новой Зеландией, что открывает путь к его вступлению в силу с 20 октября 2026 года", - говорится в сообщении дипломатического представительства Индии в соцсети X.
Соглашение о свободной торговле между Индией и Новой Зеландией было подписано в Нью-Дели в апреле. Документ подписали министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял и министр торговли и инвестиций Новой Зеландии Тодд Макклей.
 
Мировая экономикаИНДИЯНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала