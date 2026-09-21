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Индия и Новая Зеландия согласовали соглашение о свободной торговле

Индия и Новая Зеландия согласовали соглашение о свободной торговле - 21.09.2026, ПРАЙМ

Индия и Новая Зеландия согласовали соглашение о свободной торговле

Индия и Новая Зеландия согласовали все вопросы по соглашению о свободной торговле между странами, документ вступит в силу 20 октября, сообщили в посольстве... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:03+0300

2026-09-21T13:03+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Индия и Новая Зеландия согласовали все вопросы по соглашению о свободной торговле между странами, документ вступит в силу 20 октября, сообщили в посольстве Индии в Новой Зеландии. "Верховный комиссар Муанпуи Саяви и министр Тодд Макклей официально обменялись дипломатическими нотами, подтверждающими завершение соответствующих внутригосударственных правовых процедур в отношении соглашения о свободной торговле между Индией и Новой Зеландией, что открывает путь к его вступлению в силу с 20 октября 2026 года", - говорится в сообщении дипломатического представительства Индии в соцсети X. Соглашение о свободной торговле между Индией и Новой Зеландией было подписано в Нью-Дели в апреле. Документ подписали министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял и министр торговли и инвестиций Новой Зеландии Тодд Макклей.

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мировая экономика, индия, новая зеландия