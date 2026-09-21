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"Трудно поверить". Подсчитана выгода аренды и ипотеки через несколько лет - 21.09.2026, ПРАЙМ
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"Трудно поверить". Подсчитана выгода аренды и ипотеки через несколько лет
"Трудно поверить". Подсчитана выгода аренды и ипотеки через несколько лет - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Трудно поверить". Подсчитана выгода аренды и ипотеки через несколько лет
Средняя рыночная ставка по ипотеке сейчас варьируется от 17% до 22%. Но есть и льготные программы. Как с учетом текущих реалий соотносятся аренда и ипотека на... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T03:03+0300
2026-09-21T03:03+0300
ипотека
недвижимость
бизнес
аренда недвижимости
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Средняя рыночная ставка по ипотеке сейчас варьируется от 17% до 22%. Но есть и льготные программы. Как с учетом текущих реалий соотносятся аренда и ипотека на горизонте 3–5 лет, агентству "Прайм" рассказала старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова.По словам эксперта, семейная ипотека остается самым выгодным вариантом. Ставка 6% позволяет держать ежемесячный платеж на уровне арендной платы или даже ниже. При этом за 3–5 лет собственный капитал в недвижимости растет настолько заметно, что перекрывает все понесенные расходы.Рыночная ипотека на горизонте трех лет почти всегда проигрывает аренде. Даже с учетом роста цен на жилье через пять лет ее итоговая стоимость для заемщика оказывается выше аренды — исключение составляют лишь отдельные города, где разница минимальна."Рефинансирование способно заметно улучшить экономику кредита, но эффект зависит от города. В мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани — аренда остается выгоднее даже после снижения ставки: большой первый взнос, размещенный на вкладе, приносит доход, который перекрывает выгоду от уменьшения платежа", — указала Попова.В городах с более доступным жильем — Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске — картина иная: небольшой первый взнос дает скромный доход по вкладу, поэтому ипотека с последующим рефинансированием оказывается предпочтительнее аренды.ПерспективыСейчас на рынке аренды цены стабилизируются. После пика в октябре 2025 года случился разворот: предложение увеличилось на 13–17% за год, а ставки в большинстве городов пошли вниз. Причина в том, что из-за высокой ипотечной ставки собственники не могут продать жилье и все чаще сдают его.Осенью 2026 года возможен сезонный рост арендных ставок на 5–10%, но общий тренд остается стабильным. Дальнейшее движение цен будет тесно связано с динамикой ипотечных ставок: как только они начнут снижаться, часть собственников вернется к планам продажи квартир, предложение аренды сократится, а ставки снова пойдут вверх.С 1 октября условия семейной ипотеки изменятся: планируется переход на дифференцированные ставки. Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге ставка может вырасти до 8–10%, в регионах — до 6–8%. Льготный период сократят до 15 лет, а после его окончания ставку будут рассчитывать по формуле "ключевая ставка плюс 2 процентных пункта".Эксперт рекомендует оформлять семейную ипотеку до октября, пока действует ставка 6%. Тем, кто не подходит под программу и живет в дорогом городе, разумнее арендовать жилье и ждать снижения ставок до 12–14%, возможно, к 2028 году. В недорогих городах решение требует более тонкого расчета с прицелом на рефинансирование в 2027 году.
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ипотека, недвижимость, бизнес, аренда недвижимости
ипотека, Недвижимость, Бизнес, аренда недвижимости
03:03 21.09.2026
 
"Трудно поверить". Подсчитана выгода аренды и ипотеки через несколько лет

Аналитик Попова раскрыла, что окажется выгоднее через три-пять лет - аренда или ипотека

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Средняя рыночная ставка по ипотеке сейчас варьируется от 17% до 22%. Но есть и льготные программы. Как с учетом текущих реалий соотносятся аренда и ипотека на горизонте 3–5 лет, агентству "Прайм" рассказала старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова.
По словам эксперта, семейная ипотека остается самым выгодным вариантом. Ставка 6% позволяет держать ежемесячный платеж на уровне арендной платы или даже ниже. При этом за 3–5 лет собственный капитал в недвижимости растет настолько заметно, что перекрывает все понесенные расходы.
Рыночная ипотека на горизонте трех лет почти всегда проигрывает аренде. Даже с учетом роста цен на жилье через пять лет ее итоговая стоимость для заемщика оказывается выше аренды — исключение составляют лишь отдельные города, где разница минимальна.
"Рефинансирование способно заметно улучшить экономику кредита, но эффект зависит от города. В мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани — аренда остается выгоднее даже после снижения ставки: большой первый взнос, размещенный на вкладе, приносит доход, который перекрывает выгоду от уменьшения платежа", — указала Попова.
В городах с более доступным жильем — Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске — картина иная: небольшой первый взнос дает скромный доход по вкладу, поэтому ипотека с последующим рефинансированием оказывается предпочтительнее аренды.

Перспективы

Сейчас на рынке аренды цены стабилизируются. После пика в октябре 2025 года случился разворот: предложение увеличилось на 13–17% за год, а ставки в большинстве городов пошли вниз. Причина в том, что из-за высокой ипотечной ставки собственники не могут продать жилье и все чаще сдают его.
Осенью 2026 года возможен сезонный рост арендных ставок на 5–10%, но общий тренд остается стабильным. Дальнейшее движение цен будет тесно связано с динамикой ипотечных ставок: как только они начнут снижаться, часть собственников вернется к планам продажи квартир, предложение аренды сократится, а ставки снова пойдут вверх.
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
Объем выдач ипотеки в России в августе вырос на 8%
7 сентября, 10:18
С 1 октября условия семейной ипотеки изменятся: планируется переход на дифференцированные ставки. Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге ставка может вырасти до 8–10%, в регионах — до 6–8%. Льготный период сократят до 15 лет, а после его окончания ставку будут рассчитывать по формуле "ключевая ставка плюс 2 процентных пункта".
Эксперт рекомендует оформлять семейную ипотеку до октября, пока действует ставка 6%. Тем, кто не подходит под программу и живет в дорогом городе, разумнее арендовать жилье и ждать снижения ставок до 12–14%, возможно, к 2028 году. В недорогих городах решение требует более тонкого расчета с прицелом на рефинансирование в 2027 году.
 
ипотекаНедвижимостьБизнесаренда недвижимости
 
 
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