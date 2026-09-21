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Банки-лидеры и аутсайдеры по ИИ: S&P предупреждает о влиянии на рейтинги - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Банки-лидеры и аутсайдеры по ИИ: S&P предупреждает о влиянии на рейтинги
Банки-лидеры и аутсайдеры по ИИ: S&P предупреждает о влиянии на рейтинги - 21.09.2026, ПРАЙМ
Банки-лидеры и аутсайдеры по ИИ: S&P предупреждает о влиянии на рейтинги
Использование искусственного интеллекта банками будет все больше влиять на их кредитные рейтинги в ближайшие годы. Об этом говорится в отчете S&P Global... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:44+0300
2026-09-21T16:44+0300
финансы
технологии
s&p
bloomberg
банки
ии
развитие ии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта банками будет все больше влиять на их кредитные рейтинги в ближайшие годы. Об этом говорится в отчете S&amp;P Global Ratings, пишет Bloomberg.Победители и проигравшие будут определяться по зрелости их стратегий в области ИИ и силе систем управления.&quot;Неравномерные темпы внедрения, зрелость управления и операционной готовности свидетельствуют о том, что ИИ будет все больше способствовать укреплению или ослаблению кредитоспособности финансовых учреждений в ближайшие несколько лет&quot;, — отметили в S&amp;P.Около 179 финансовых компаний по всему миру, опрошенных S&amp;P в июне, ожидают снижения затрат, связанных с ИИ, до 4% в этом году, а к 2028 году — до 6–8%. На данный момент около 84% компаний заявили, что используют ИИ во вспомогательных функциях и автоматизации. Менее трети сообщили, что применяют его для разработки новых продуктов и услуг из-за регуляторных и репутационных рисков."Чистый кредитный результат будет зависеть не только от внедрения, а больше от того, смогут ли учреждения превратить эту экономию затрат и дополнительные доходы в устойчивый рост прибыльности, который создаст конкурентное преимущество, при этом сохраняя грамотное управление рисками", — заявила Мириам Фернандес, руководитель исследований и внедрения ИИ, в письме агентству.
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финансы, технологии, s&p, bloomberg, банки, ии, развитие ии
Финансы, Технологии, S&P, Bloomberg, Банки, ИИ, развитие ИИ
16:44 21.09.2026
 
Банки-лидеры и аутсайдеры по ИИ: S&P предупреждает о влиянии на рейтинги

Bloomberg: к 2028 году банки ждут снижения затрат на ИИ до 6–8%, риски управления растут

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта банками будет все больше влиять на их кредитные рейтинги в ближайшие годы. Об этом говорится в отчете S&P Global Ratings, пишет Bloomberg.
Победители и проигравшие будут определяться по зрелости их стратегий в области ИИ и силе систем управления.

"Неравномерные темпы внедрения, зрелость управления и операционной готовности свидетельствуют о том, что ИИ будет все больше способствовать укреплению или ослаблению кредитоспособности финансовых учреждений в ближайшие несколько лет",

— отметили в S&P.
Около 179 финансовых компаний по всему миру, опрошенных S&P в июне, ожидают снижения затрат, связанных с ИИ, до 4% в этом году, а к 2028 году — до 6–8%. На данный момент около 84% компаний заявили, что используют ИИ во вспомогательных функциях и автоматизации. Менее трети сообщили, что применяют его для разработки новых продуктов и услуг из-за регуляторных и репутационных рисков.
"Чистый кредитный результат будет зависеть не только от внедрения, а больше от того, смогут ли учреждения превратить эту экономию затрат и дополнительные доходы в устойчивый рост прибыльности, который создаст конкурентное преимущество, при этом сохраняя грамотное управление рисками",
— заявила Мириам Фернандес, руководитель исследований и внедрения ИИ, в письме агентству.
 
ФинансыТехнологииS&PBloombergБанкиИИразвитие ИИ
 
 
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