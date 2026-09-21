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Банки-лидеры и аутсайдеры по ИИ: S&P предупреждает о влиянии на рейтинги

Банки-лидеры и аутсайдеры по ИИ: S&P предупреждает о влиянии на рейтинги - 21.09.2026, ПРАЙМ

Банки-лидеры и аутсайдеры по ИИ: S&P предупреждает о влиянии на рейтинги

Использование искусственного интеллекта банками будет все больше влиять на их кредитные рейтинги в ближайшие годы. Об этом говорится в отчете S&P Global... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:44+0300

2026-09-21T16:44+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта банками будет все больше влиять на их кредитные рейтинги в ближайшие годы. Об этом говорится в отчете S&P Global Ratings, пишет Bloomberg.Победители и проигравшие будут определяться по зрелости их стратегий в области ИИ и силе систем управления."Неравномерные темпы внедрения, зрелость управления и операционной готовности свидетельствуют о том, что ИИ будет все больше способствовать укреплению или ослаблению кредитоспособности финансовых учреждений в ближайшие несколько лет", — отметили в S&P.Около 179 финансовых компаний по всему миру, опрошенных S&P в июне, ожидают снижения затрат, связанных с ИИ, до 4% в этом году, а к 2028 году — до 6–8%. На данный момент около 84% компаний заявили, что используют ИИ во вспомогательных функциях и автоматизации. Менее трети сообщили, что применяют его для разработки новых продуктов и услуг из-за регуляторных и репутационных рисков."Чистый кредитный результат будет зависеть не только от внедрения, а больше от того, смогут ли учреждения превратить эту экономию затрат и дополнительные доходы в устойчивый рост прибыльности, который создаст конкурентное преимущество, при этом сохраняя грамотное управление рисками", — заявила Мириам Фернандес, руководитель исследований и внедрения ИИ, в письме агентству.

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финансы, технологии, s&p, bloomberg, банки, ии, развитие ии