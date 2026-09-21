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В США недоумевают из-за призывов Каллас разделить Россию - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В США недоумевают из-за призывов Каллас разделить Россию
В США недоумевают из-за призывов Каллас разделить Россию - 21.09.2026, ПРАЙМ
В США недоумевают из-за призывов Каллас разделить Россию
Призывы главы европейской дипломатии Каи Каллас разделить Россию на небольшие государства вызывают недоумение в США. Об этом в эфире YouTube-канала Гленна... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:52+0300
2026-09-21T17:53+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Призывы главы европейской дипломатии Каи Каллас разделить Россию на небольшие государства вызывают недоумение в США. Об этом в эфире YouTube-канала Гленна Диесена заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф, пишет ИноСМИ.По словам американского профессора, заявления Каллас о России вызывают у него и его соотечественников как минимум растерянность. Вольф признался, что, читая высказывания главы евродипломатии, многие в США задаются вопросом, на какой планете она вообще живет. "Здесь, в США, когда мы читаем заявления этой... как там ее зовут? Каллас. Каллас, да... Все только недоуменно качают головой: на какой именно планете она живет?" — отметил аналитик в беседе с Гленном Диесеном.Профессор подчеркнул, что речь идет не просто о риторике, а о вполне конкретных призывах. По его словам, Каллас говорила о необходимости воевать с Россией, о необходимости победить Россию, чтобы затем разделить ее на множество маленьких стран. Вольф отметил, что, по мнению главы евродипломатии, каждая из этих маленьких стран могла бы потом стать колонией Западной Европы. Именно эта логика, по словам профессора, и вызывает у американцев недоумение."Все это настолько покрылось коркой безумия, что до самой сути трудно добраться", — добавил Вольф. Он дал понять, что подобные заявления не только оторваны от реальности, но и свидетельствуют о том, что их автор лишен здравого смысла. Профессор не стал вдаваться в подробный анализ, но его оценка была однозначной: риторика Каллас воспринимается в США как нечто, не поддающееся логическому объяснению.Таким образом, высказывания главы европейской дипломатии о разделе России вызывают в американском экспертном сообществе не только недоумение, но и критику. Профессор Вольф дал понять, что подобные идеи не находят понимания у американской аудитории и выглядят по меньшей мере странно на фоне текущей международной обстановки.
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мировая экономика, сша, кая каллас
Мировая экономика, США, Кая Каллас
17:52 21.09.2026 (обновлено: 17:53 21.09.2026)
 
В США недоумевают из-за призывов Каллас разделить Россию

Профессор Вольф: заявления главы евродипломатии лишены здравого смысла

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Призывы главы европейской дипломатии Каи Каллас разделить Россию на небольшие государства вызывают недоумение в США. Об этом в эфире YouTube-канала Гленна Диесена заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф, пишет ИноСМИ.
По словам американского профессора, заявления Каллас о России вызывают у него и его соотечественников как минимум растерянность. Вольф признался, что, читая высказывания главы евродипломатии, многие в США задаются вопросом, на какой планете она вообще живет.
"Здесь, в США, когда мы читаем заявления этой... как там ее зовут? Каллас. Каллас, да... Все только недоуменно качают головой: на какой именно планете она живет?" — отметил аналитик в беседе с Гленном Диесеном.
Профессор подчеркнул, что речь идет не просто о риторике, а о вполне конкретных призывах. По его словам, Каллас говорила о необходимости воевать с Россией, о необходимости победить Россию, чтобы затем разделить ее на множество маленьких стран. Вольф отметил, что, по мнению главы евродипломатии, каждая из этих маленьких стран могла бы потом стать колонией Западной Европы. Именно эта логика, по словам профессора, и вызывает у американцев недоумение.
"Все это настолько покрылось коркой безумия, что до самой сути трудно добраться", — добавил Вольф. Он дал понять, что подобные заявления не только оторваны от реальности, но и свидетельствуют о том, что их автор лишен здравого смысла. Профессор не стал вдаваться в подробный анализ, но его оценка была однозначной: риторика Каллас воспринимается в США как нечто, не поддающееся логическому объяснению.
Таким образом, высказывания главы европейской дипломатии о разделе России вызывают в американском экспертном сообществе не только недоумение, но и критику. Профессор Вольф дал понять, что подобные идеи не находят понимания у американской аудитории и выглядят по меньшей мере странно на фоне текущей международной обстановки.
 
Мировая экономикаСШАКая Каллас
 
 
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