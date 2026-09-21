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Капитализация AMD впервые в истории превысила 1 трлн долларов
Капитализация AMD впервые в истории превысила 1 трлн долларов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Капитализация AMD впервые в истории превысила 1 трлн долларов
Капитализация американского производителя микросхем Advanced Micro Device (AMD) в понедельник впервые в истории превысила отметку в 1 триллион долларов, следует | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T21:36+0300
2026-09-21T21:36+0300
2026-09-21T21:36+0300
amd
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Капитализация американского производителя микросхем Advanced Micro Device (AMD) в понедельник впервые в истории превысила отметку в 1 триллион долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.11 мск цена акций AMD поднималась на 8,65% - до 608,36 доллара за ценную бумагу. В ходе торгов понедельника показатель достигал исторического максимума в 615,86 доллара, таким образом, рыночная стоимость компании поднималась на уровень в 1,005 триллиона долларов.
Акции AMD дорожают пятую торговую сессию подряд, а по итогам двух предыдущих недель стоимость бумаг подскочила более чем на 16%.
"Деньги снова устремляются в сектор искусственного интеллекта", - цитирует агентство Рейтер председателя совета директоров Great Hill Capital LLC Томаса Хейса (Thomas Hayes).
Компания AMD производит различные интегральные микросхемы, вплоть до микропроцессоров. Основана в 1969 году.
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amd
Капитализация AMD впервые в истории превысила 1 трлн долларов
Капитализация AMD впервые в истории превысила отметку в $1 трлн
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Капитализация американского производителя микросхем Advanced Micro Device (AMD) в понедельник впервые в истории превысила отметку в 1 триллион долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.11 мск цена акций AMD поднималась на 8,65% - до 608,36 доллара за ценную бумагу. В ходе торгов понедельника показатель достигал исторического максимума в 615,86 доллара, таким образом, рыночная стоимость компании поднималась на уровень в 1,005 триллиона долларов.
Акции AMD дорожают пятую торговую сессию подряд, а по итогам двух предыдущих недель стоимость бумаг подскочила более чем на 16%.
"Деньги снова устремляются в сектор искусственного интеллекта", - цитирует агентство Рейтер председателя совета директоров Great Hill Capital LLC Томаса Хейса (Thomas Hayes).
Компания AMD производит различные интегральные микросхемы, вплоть до микропроцессоров. Основана в 1969 году.