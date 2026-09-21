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Катар не будет строить газопроводы в обход Ормузского пролива
Катар не будет строить газопроводы в обход Ормузского пролива - 21.09.2026, ПРАЙМ
Катар не будет строить газопроводы в обход Ормузского пролива
Катар не будет строить газопроводы для транспортировки газа в обход Ормузского пролива, это экономически нецелесообразно, сообщил во время Катарского... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:43+0300
2026-09-21T10:43+0300
2026-09-21T10:43+0300
газ
катар
ормузский пролив
оон
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ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Катар не будет строить газопроводы для транспортировки газа в обход Ормузского пролива, это экономически нецелесообразно, сообщил во время Катарского экономического форума на полях Генассамблеи ООН госминистр энергетики Саад аль-Кааби.
"Мы приняли решение не рассматривать трубопроводы в качестве альтернативы, исходя из коммерческих и технических критериев", — сказал аль-Кааби, его слова приводит пресс-служба госкомпании Qatar Energy.
Он пояснил, что Катар экспортирует газ уже в сжиженном виде, и тогда пришлось бы сначала транспортировать его по трубам в газообразном виде, а затем сжижать на приемных терминалах — где бы они ни находились.
"Это означало бы строительство дублирующих возводимых в Катаре объектов в рамках проекта расширения месторождения "Северное" (North Field). С экономической точки зрения это не имеет смысла", - добавил министр.
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газ, катар, ормузский пролив, оон
Газ, КАТАР, Ормузский пролив, ООН
Катар не будет строить газопроводы в обход Ормузского пролива
Катар не будет строить газопроводы для транспортировки газа в обход Ормузского пролива
ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Катар не будет строить газопроводы для транспортировки газа в обход Ормузского пролива, это экономически нецелесообразно, сообщил во время Катарского экономического форума на полях Генассамблеи ООН госминистр энергетики Саад аль-Кааби.
"Мы приняли решение не рассматривать трубопроводы в качестве альтернативы, исходя из коммерческих и технических критериев", — сказал аль-Кааби, его слова приводит пресс-служба госкомпании Qatar Energy.
Он пояснил, что Катар экспортирует газ уже в сжиженном виде, и тогда пришлось бы сначала транспортировать его по трубам в газообразном виде, а затем сжижать на приемных терминалах — где бы они ни находились.
"Это означало бы строительство дублирующих возводимых в Катаре объектов в рамках проекта расширения месторождения "Северное" (North Field). С экономической точки зрения это не имеет смысла", - добавил министр.