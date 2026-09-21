https://1prime.ru/20260921/katar-873500867.html

Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель

Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель - 21.09.2026, ПРАЙМ

Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель

Катар готов восстановить полноценное производство сжиженного природного газа в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива, сообщил во время... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:53+0300

2026-09-21T10:53+0300

2026-09-21T10:53+0300

газ

катар

ормузский пролив

нью-йорк

qatarenergy

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873500867.jpg?1789977184

ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Катар готов восстановить полноценное производство сжиженного природного газа в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива, сообщил во время Катарского экономического форума в Нью-Йорке госминистр энергетики эмирата, глава компании QatarEnergy Саад аль-Кааби. "Что касается возобновления деятельности, то Катар готов вернуться к нормальному режиму работы в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива", - отметил он. Говоря о форс-мажорных обстоятельствах, аль-Кааби указал, что Катар за свою историю зарекомендовал себя как надежный производитель, не допустивший ни одного срыва поставок. Однако нынешняя ситуация совершенно не зависит от Дохи. В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход суд через Ормузский пролив не осуществляется.

катар

ормузский пролив

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, катар, ормузский пролив, нью-йорк, qatarenergy