https://1prime.ru/20260921/katar-873500867.html
Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель
Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель - 21.09.2026, ПРАЙМ
Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель
Катар готов восстановить полноценное производство сжиженного природного газа в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива, сообщил во время... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:53+0300
2026-09-21T10:53+0300
2026-09-21T10:53+0300
газ
катар
ормузский пролив
нью-йорк
qatarenergy
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873500867.jpg?1789977184
ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Катар готов восстановить полноценное производство сжиженного природного газа в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива, сообщил во время Катарского экономического форума в Нью-Йорке госминистр энергетики эмирата, глава компании QatarEnergy Саад аль-Кааби.
"Что касается возобновления деятельности, то Катар готов вернуться к нормальному режиму работы в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива", - отметил он.
Говоря о форс-мажорных обстоятельствах, аль-Кааби указал, что Катар за свою историю зарекомендовал себя как надежный производитель, не допустивший ни одного срыва поставок. Однако нынешняя ситуация совершенно не зависит от Дохи.
В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход суд через Ормузский пролив не осуществляется.
катар
ормузский пролив
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, катар, ормузский пролив, нью-йорк, qatarenergy
Газ, КАТАР, Ормузский пролив, Нью-Йорк, QatarEnergy
Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель
Катар готов возобновить производство газа после открытия Ормузского пролива
ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Катар готов восстановить полноценное производство сжиженного природного газа в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива, сообщил во время Катарского экономического форума в Нью-Йорке госминистр энергетики эмирата, глава компании QatarEnergy Саад аль-Кааби.
"Что касается возобновления деятельности, то Катар готов вернуться к нормальному режиму работы в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива", - отметил он.
Говоря о форс-мажорных обстоятельствах, аль-Кааби указал, что Катар за свою историю зарекомендовал себя как надежный производитель, не допустивший ни одного срыва поставок. Однако нынешняя ситуация совершенно не зависит от Дохи.
В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход суд через Ормузский пролив не осуществляется.