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Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель
Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель - 21.09.2026, ПРАЙМ
Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель
Катар готов восстановить полноценное производство сжиженного природного газа в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива, сообщил во время... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:53+0300
2026-09-21T10:53+0300
газ
катар
ормузский пролив
нью-йорк
qatarenergy
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ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Катар готов восстановить полноценное производство сжиженного природного газа в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива, сообщил во время Катарского экономического форума в Нью-Йорке госминистр энергетики эмирата, глава компании QatarEnergy Саад аль-Кааби. "Что касается возобновления деятельности, то Катар готов вернуться к нормальному режиму работы в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива", - отметил он. Говоря о форс-мажорных обстоятельствах, аль-Кааби указал, что Катар за свою историю зарекомендовал себя как надежный производитель, не допустивший ни одного срыва поставок. Однако нынешняя ситуация совершенно не зависит от Дохи. В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход суд через Ормузский пролив не осуществляется.
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газ, катар, ормузский пролив, нью-йорк, qatarenergy
Газ, КАТАР, Ормузский пролив, Нью-Йорк, QatarEnergy
10:53 21.09.2026
 
Катар готов возобновить производство газа в течение нескольких недель

Катар готов возобновить производство газа после открытия Ормузского пролива

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ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Катар готов восстановить полноценное производство сжиженного природного газа в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива, сообщил во время Катарского экономического форума в Нью-Йорке госминистр энергетики эмирата, глава компании QatarEnergy Саад аль-Кааби.
"Что касается возобновления деятельности, то Катар готов вернуться к нормальному режиму работы в течение нескольких недель после открытия Ормузского пролива", - отметил он.
Говоря о форс-мажорных обстоятельствах, аль-Кааби указал, что Катар за свою историю зарекомендовал себя как надежный производитель, не допустивший ни одного срыва поставок. Однако нынешняя ситуация совершенно не зависит от Дохи.
В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход суд через Ормузский пролив не осуществляется.
 
ГазКАТАРОрмузский проливНью-ЙоркQatarEnergy
 
 
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