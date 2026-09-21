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В Катаре рассказали о сроках восстановления двух линий производства СПГ
В Катаре рассказали о сроках восстановления двух линий производства СПГ - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Катаре рассказали о сроках восстановления двух линий производства СПГ
Не менее трех лет потребуется для восстановления двух технологических линий на производстве сжиженного природного газа (СПГ), которые пострадали во время ударов | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:05+0300
2026-09-21T15:05+0300
2026-09-21T15:08+0300
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ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Не менее трех лет потребуется для восстановления двух технологических линий на производстве сжиженного природного газа (СПГ), которые пострадали во время ударов Ирана по Катару весной этого года, сообщил госминистр энергетики эмирата Саад аль-Кааби на Катарском экономическом форуме на полях Генассамблеи ООН. "В результате атак на промышленный комплекс Рас-Лаффан пострадали две технологические линии, производящие СПГ, и установка переработки газа в жидкие углеводороды GTL. Ремонт GTL будет завершен в первом квартале 2027 года, однако на восстановление двух линий производства СПГ потребуется три года", - сказал аль-Кааби. Катар - крупнейший производитель СПГ в мире. Однако в связи с войной между США и Ираном и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - страна была вынуждена снизить производство сжиженного природного газа более чем в два с половиной раза, с 6,4 миллионов тонн в месяц до 2,4.
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Газ, ИРАН, КАТАР, США, ООН
В Катаре рассказали о сроках восстановления двух линий производства СПГ
Аль-Кааби: восстановление двух линий на производстве СПГ в Катаре займет не менее трех лет
ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Не менее трех лет потребуется для восстановления двух технологических линий на производстве сжиженного природного газа (СПГ), которые пострадали во время ударов Ирана по Катару весной этого года, сообщил госминистр энергетики эмирата Саад аль-Кааби на Катарском экономическом форуме на полях Генассамблеи ООН.
"В результате атак на промышленный комплекс Рас-Лаффан пострадали две технологические линии, производящие СПГ, и установка переработки газа в жидкие углеводороды GTL. Ремонт GTL будет завершен в первом квартале 2027 года, однако на восстановление двух линий производства СПГ потребуется три года", - сказал аль-Кааби.
Катар - крупнейший производитель СПГ в мире. Однако в связи с войной между США и Ираном и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - страна была вынуждена снизить производство сжиженного природного газа более чем в два с половиной раза, с 6,4 миллионов тонн в месяц до 2,4.