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Патриарх Кирилл поздравил министра энергетики с днем рождения

Патриарх Кирилл поздравил министра энергетики с днем рождения - 21.09.2026, ПРАЙМ

Патриарх Кирилл поздравил министра энергетики с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева с днем рождения, выразив надежду на продолжение... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:31+0300

2026-09-21T13:31+0300

2026-09-21T13:33+0300

россия

сергей цивилев

рпц

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева с днем рождения, выразив надежду на продолжение сотрудничества ведомства с Русской православной церковью (РПЦ). Цивилев отмечает в понедельник 65-летие. "Выражая надежду на дальнейшее развитие соработничества Русской православной церкви и вверенного вашему попечению ведомства, желаю вам доброго здоровья, щедрой помощи от Господа и успехов в дальнейшем служении на благо Отечества", – говорится в патриаршем поздравлении Цивилеву на сайте РПЦ. Возглавляя одно из ключевых министерств и обладая большим профессиональным опытом, Цивилев прилагает немало усилий для обеспечения энергетической безопасности России, подчеркнул патриарх.

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россия, сергей цивилев, рпц