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Патриарх Кирилл поздравил министра энергетики с днем рождения - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Патриарх Кирилл поздравил министра энергетики с днем рождения
Патриарх Кирилл поздравил министра энергетики с днем рождения - 21.09.2026, ПРАЙМ
Патриарх Кирилл поздравил министра энергетики с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева с днем рождения, выразив надежду на продолжение... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:31+0300
2026-09-21T13:33+0300
россия
сергей цивилев
рпц
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева с днем рождения, выразив надежду на продолжение сотрудничества ведомства с Русской православной церковью (РПЦ). Цивилев отмечает в понедельник 65-летие. "Выражая надежду на дальнейшее развитие соработничества Русской православной церкви и вверенного вашему попечению ведомства, желаю вам доброго здоровья, щедрой помощи от Господа и успехов в дальнейшем служении на благо Отечества", – говорится в патриаршем поздравлении Цивилеву на сайте РПЦ. Возглавляя одно из ключевых министерств и обладая большим профессиональным опытом, Цивилев прилагает немало усилий для обеспечения энергетической безопасности России, подчеркнул патриарх.
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россия, сергей цивилев, рпц
РОССИЯ, Сергей Цивилев, РПЦ
13:31 21.09.2026 (обновлено: 13:33 21.09.2026)
 
Патриарх Кирилл поздравил министра энергетики с днем рождения

Патриарх Кирилл выразил надежду на развитие сотрудничества Минэнерго с РПЦ

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева с днем рождения, выразив надежду на продолжение сотрудничества ведомства с Русской православной церковью (РПЦ).
Цивилев отмечает в понедельник 65-летие.
"Выражая надежду на дальнейшее развитие соработничества Русской православной церкви и вверенного вашему попечению ведомства, желаю вам доброго здоровья, щедрой помощи от Господа и успехов в дальнейшем служении на благо Отечества", – говорится в патриаршем поздравлении Цивилеву на сайте РПЦ.
Возглавляя одно из ключевых министерств и обладая большим профессиональным опытом, Цивилев прилагает немало усилий для обеспечения энергетической безопасности России, подчеркнул патриарх.
 
РОССИЯСергей ЦивилевРПЦ
 
 
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