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Китай увеличил закупки соевых бобов из США, пишет Bloomberg - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Китай увеличил закупки соевых бобов из США, пишет Bloomberg
Китай увеличил закупки соевых бобов из США, пишет Bloomberg - 21.09.2026, ПРАЙМ
Китай увеличил закупки соевых бобов из США, пишет Bloomberg
Китай увеличил закупки соевых бобов из США в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на этой неделе,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:15+0300
2026-09-21T12:16+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Китай увеличил закупки соевых бобов из США в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на этой неделе, сообщает агентство Блумберг. "Китай закупил больше соевых бобов из США за несколько дней до саммита основных мировых лидеров, что свидетельствует о дальнейшем прогрессе в выполнении обещания Пекина увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров", - говорится в материале. Председатель КНР Си Цзиньпин с 23 по 25 сентября посетит США с государственным визитом, говорилось в сообщении МИДа Китая. Так, в конце прошлой недели китайские государственные компании забронировали как минимум четыре партии соевых бобов, что составило примерно 260 тысяч тон, сказали неназванные трейдеры, знакомые с делом, агентству Блумберг. Как отмечают источники, поставки в основном запланированы для погрузки на декабрь-январь с тихоокеанского побережья и из Мексиканского залива, говорится в материале. Как отмечает Блумберг, Китай прошел половину пути в рамках обещаний купить не менее 25 миллионов тонн соевых бобов из США до 2028 года, как части более масштабного торгового соглашения на саммите в Южной Корее в октябре прошлого года. Китайские власти также пообещали закупать сельскохозяйственную продукцию из США на сумму не менее 17 миллиардов долларов в год, добавляет агентство.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, си цзиньпин, дональд трамп, мид китая, мид
Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, МИД Китая, МИД
12:15 21.09.2026 (обновлено: 12:16 21.09.2026)
 
Китай увеличил закупки соевых бобов из США, пишет Bloomberg

Bloomberg: Китай нарастил закупки соевых бобов из США перед встречей Трампа и Си Цзиньпина

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Китай увеличил закупки соевых бобов из США в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на этой неделе, сообщает агентство Блумберг.
"Китай закупил больше соевых бобов из США за несколько дней до саммита основных мировых лидеров, что свидетельствует о дальнейшем прогрессе в выполнении обещания Пекина увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров", - говорится в материале.
Председатель КНР Си Цзиньпин с 23 по 25 сентября посетит США с государственным визитом, говорилось в сообщении МИДа Китая.
Так, в конце прошлой недели китайские государственные компании забронировали как минимум четыре партии соевых бобов, что составило примерно 260 тысяч тон, сказали неназванные трейдеры, знакомые с делом, агентству Блумберг. Как отмечают источники, поставки в основном запланированы для погрузки на декабрь-январь с тихоокеанского побережья и из Мексиканского залива, говорится в материале.
Как отмечает Блумберг, Китай прошел половину пути в рамках обещаний купить не менее 25 миллионов тонн соевых бобов из США до 2028 года, как части более масштабного торгового соглашения на саммите в Южной Корее в октябре прошлого года. Китайские власти также пообещали закупать сельскохозяйственную продукцию из США на сумму не менее 17 миллиардов долларов в год, добавляет агентство.
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАКНРСи ЦзиньпинДональд ТрампМИД КитаяМИД
 
 
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