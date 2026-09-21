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Китай стал крупнейшим источником иностранных инвестиций в Грузии

Китай стал крупнейшим источником иностранных инвестиций в Грузии - 21.09.2026, ПРАЙМ

Китай стал крупнейшим источником иностранных инвестиций в Грузии

Китай занял первое место среди стран — источников прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Грузии в прошлом квартале, сообщает Национальная служба статистики... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:33+0300

2026-09-21T12:33+0300

2026-09-21T12:42+0300

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ТБИЛИСИ, 21 сен — ПРАЙМ. Китай занял первое место среди стран — источников прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Грузии в прошлом квартале, сообщает Национальная служба статистики Грузии. По предварительным данным службы, ПИИ из Китая составили 219,5 миллиона долларов, или 46,8% от общего объема прямых иностранных инвестиций за отчетный период. На втором месте находится Великобритания — 123,5 миллиона долларов (26,3%), на третьем — Объединенные Арабские Эмираты с 47,7 миллиона долларов (10,2%). Таким образом, на три крупнейшие страны-инвестора пришлось 83,3% общего объема прямых иностранных инвестиций в Грузию. Наибольший объем инвестиций по видам экономической деятельности был направлен в финансовую и страховую деятельность — 207,6 миллиона долларов, или 44,3% от общего объема. Второе место занял сектор недвижимости — 119,9 миллиона долларов (25,6%), третье — обрабатывающая промышленность, куда было направлено 59 миллионов долларов (12,6%). Китай и Грузия в последние годы расширяют экономическое сотрудничество, в том числе в сфере торговли, инвестиций, транспорта и инфраструктуры. В мае 2023 года страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее развитие сотрудничества в различных областях. С 2024 года между Грузией и Китаем действует безвизовый режим для граждан обеих стран.

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мировая экономика, грузия, китай, великобритания