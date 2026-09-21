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Китай и ЕС являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, заявил Ван И

Китай и ЕС являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, заявил Ван И - 21.09.2026, ПРАЙМ

Китай и ЕС являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, заявил Ван И

Китай и Евросоюз являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, сторонам нет необходимости вступать в торговую войну, заявил министр иностранных дел КНР... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T20:05+0300

2026-09-21T20:05+0300

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ПЕКИН, 21 сен - ПРАЙМ. Китай и Евросоюз являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, сторонам нет необходимости вступать в торговую войну, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Министр иностранных дел Китая в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. "Китай и Евросоюз являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, КНР и ЕС нет необходимости вступать в торговую войну", - заявил Ван И, его слова приводит МИД КНР. Китай всегда выступал за то, чтобы стороны искали решение проблем посредством диалога и консультаций, добавил он. По словам дипломата, Китай надеется, что Германия сохранит рациональный подход, будет играть активную роль в ЕС и способствовать тому, чтобы Евросоюз придерживался свободной торговли, отказался от протекционизма и поддерживал правильный путь открытого сотрудничества и диалога.

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мировая экономика, россия, китай, кнр, германия, ван и, ес, мид кнр, мид китая