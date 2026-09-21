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Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудит с Трампом двусторонние отношения
Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудит с Трампом двусторонние отношения - 21.09.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудит с Трампом двусторонние отношения
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудит с американским президентом Дональдом Трампом двусторонние отношения, а также основные вопросы... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:35+0300
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ПЕКИН, 21 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудит с американским президентом Дональдом Трампом двусторонние отношения, а также основные вопросы глобального мира и развития, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с президентом США Дональдом Трампом по основным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также глобального мира и развития", - заявил Го Цзякунь. Ранее МИД КНР сообщил, что Си Цзиньпин 23-25 сентября посетит США с государственным визитом.
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мировая экономика, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудит с Трампом двусторонние отношения
МИД КНР: Си Цзиньпин обсудит с Трампом двусторонние отношения и глобальное развитие
ПЕКИН, 21 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудит с американским президентом Дональдом Трампом двусторонние отношения, а также основные вопросы глобального мира и развития, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с президентом США Дональдом Трампом по основным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также глобального мира и развития", - заявил Го Цзякунь.
Ранее МИД КНР сообщил, что Си Цзиньпин 23-25 сентября посетит США с государственным визитом.