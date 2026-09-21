https://1prime.ru/20260921/kitay-873508528.html

Экс-замглавы китайской госкорпорации получил 19 лет тюрьмы за взятки

Экс-замглавы китайской госкорпорации получил 19 лет тюрьмы за взятки - 21.09.2026, ПРАЙМ

Экс-замглавы китайской госкорпорации получил 19 лет тюрьмы за взятки

Суд в Китае приговорил бывшего заместителя гендиректора китайской государственной корпорации Sinochem Фэн Чжибиня к 19 годам лишения свободы, его признали... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T13:06+0300

2026-09-21T13:06+0300

2026-09-21T13:06+0300

мировая экономика

китай

пекин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873508528.jpg?1789985161

ПЕКИН, 21 сен - ПРАЙМ. Суд в Китае приговорил бывшего заместителя гендиректора китайской государственной корпорации Sinochem Фэн Чжибиня к 19 годам лишения свободы, его признали виновным в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, передает Центральное телевидение Китая. Народный суд средней ступени города Дацин провинции Хэйлунцзян 21 сентября огласил приговор Фэн Чжибиню по делу о получении взяток и злоупотреблении полномочиями. "По совокупности преступлений суд постановил окончательно назначить ему 19 лет лишения свободы и штраф в размере семи миллионов юаней (около одного миллиона долларов - ред)", - говорится в сообщении. Отмечается, что полученное в результате преступлений имущество и доходы от него будут изъяты в установленном законом порядке и перечислены в государственную казну. Суд установил, что Фэн Чжибинь, используя служебное положение, оказывал организациям и частным лицам содействие в вопросах хозяйственной деятельности, приобретения долей в компаниях. Уточняется, что в результате он "незаконно получил имущество на общую сумму, эквивалентную более 60,71 миллиона юаней (около 8,97 миллиона долларов - ред.). После ухода с должности Фэн Чжибинь использовал влияние, связанное с его прежним положением, помогал организациям получать контракты на реализацию проектов. За это он незаконно получил еще 9,87 миллиона юаней (около 1,46 миллиона долларов - ред.). Телеканал отмечает, что Фэн Чжибинь признал свою вину, добровольно сообщил о большинстве неизвестных следствию эпизодов, раскаялся и активно возвращал незаконно полученное имущество. Фэн Чжибинь попал под следствие по подозрению в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона в июле 2025 года. Sinochem - одна из ведущих государственных компаний Китая. Корпорация, в частности, работает в области агрохимии, производства материалов, нефтехимии. Штаб-квартира компании находится в Пекине. В компании работает более 210 тысяч человек.

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, пекин