Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин присвоил Костину звание Героя Труда - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/kostin-873514066.html
Путин присвоил Костину звание Героя Труда
Путин присвоил Костину звание Героя Труда - 21.09.2026, ПРАЙМ
Путин присвоил Костину звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:28+0300
2026-09-21T14:28+0300
россия
банки
владимир путин
андрей костин
втб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873514066.jpg?1789990080
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу - президенту - председателю правления Банка ВТБ (публичного акционерного общества), город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, владимир путин, андрей костин, втб
РОССИЯ, Банки, Владимир Путин, Андрей Костин, ВТБ
14:28 21.09.2026
 
Путин присвоил Костину звание Героя Труда

Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу - президенту - председателю правления Банка ВТБ (публичного акционерного общества), город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
 
РОССИЯБанкиВладимир ПутинАндрей КостинВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала