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Путин присвоил Костину звание Героя Труда
Путин присвоил Костину звание Героя Труда - 21.09.2026, ПРАЙМ
Путин присвоил Костину звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:28+0300
2026-09-21T14:28+0300
2026-09-21T14:28+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу - президенту - председателю правления Банка ВТБ (публичного акционерного общества), город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
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россия, банки, владимир путин, андрей костин, втб
РОССИЯ, Банки, Владимир Путин, Андрей Костин, ВТБ
Путин присвоил Костину звание Героя Труда
Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда России
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу - президенту - председателю правления Банка ВТБ (публичного акционерного общества), город Санкт-Петербург", - говорится в документе.