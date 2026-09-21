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Путин присвоил Костину звание Героя Труда

Путин присвоил Костину звание Героя Труда - 21.09.2026, ПРАЙМ

Путин присвоил Костину звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:28+0300

2026-09-21T14:28+0300

2026-09-21T14:28+0300

россия

банки

владимир путин

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу - президенту - председателю правления Банка ВТБ (публичного акционерного общества), город Санкт-Петербург", - говорится в документе.

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россия, банки, владимир путин, андрей костин, втб